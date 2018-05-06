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    Геркус: «Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от завоевания чемпионского титула.

    Напомним, что железнодорожники гарантировали себе первое место в РФПЛ после победы над «Зенитом» (1:0).

    «Сложно сейчас что-либо говорить... Мы – чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. В таком матче, при таком стечении обстоятельств! Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придет позже. А пока просто давайте радоваться! Вместе! «Локомотив» – чемпион!» – сообщил Геркус.

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    Источник: Instagram

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    06.05.2018 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 10:21

      Наконец то..мы ждали этого целых 14 лет!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 мая 2018, 08:42

      " Но мы это сделали! Вместе!"Начальнички все,что ли, п....сы?Однажды меня попросили намазать плакат большой в актовый зал в школе,где учились сыновья.Долго он висел,на все случаи годился)).Так там директор тоже похожее сказал своей заму по учебной части:" Как хорошо,что мы это сделали!"(угу,ещё и бесплатно,-забыл добавить)))

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