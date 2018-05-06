Геркус: «Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от завоевания чемпионского титула.

Напомним, что железнодорожники гарантировали себе первое место в РФПЛ после победы над «Зенитом» (1:0).

«Сложно сейчас что-либо говорить... Мы – чемпионы! Это что-то фантастическое, космическое, нереальное. В таком матче, при таком стечении обстоятельств! Невероятно! Но мы это сделали! Вместе! От самого начала и до победного мгновения! Спасибо всем, кто был рядом и верил в нас! Осознание придет позже. А пока просто давайте радоваться! Вместе! «Локомотив» – чемпион!» – сообщил Геркус.