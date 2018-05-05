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    Заболотный: «Сложно сказать, чего не хватает «Зениту»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный подвел итоги гостевого матча 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1). Форвард признался, что его команда в данное время переживает сложный период.

    – Чего не хватало команде?

    – Сложно сейчас сказать. Расстроены результатом. Будем анализировать и решать, чего не хватило уже в понедельник.

    – В конце матча команда играла в четыре форварда. Насколько эта схема оправдала себя?

    – Не знаю, удобно это было или неудобно. Мы старались забить.

    – Разделяете ли мысли «кто угодно, лишь бы не Спартак»?

    – Нет. Я всегда смотрю на игру своей команды. И сейчас просто не лучший период у команды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 19:50
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +182

      vaenruk 15 мая 2018, 12:40

      Не хватает голов от центрального нападающего.очевидно же

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 10:42

      если проще говорить то не хватает многого)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 мая 2018, 00:19

      Нет Аршавина, Кержакова, Денисова и пр. А ты Заболотный. Вот и всё.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 6 мая 2018, 00:01

      Прежде всего не хватает тренера! И ещё забивного форварда. Заболотный к сожалению им не станет в Зените никогда.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 мая 2018, 23:48

      в футболе иногда еще думать надо а это не каждому дано ну не рожден ты футболистом ан нет все никак не успокоишься

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 мая 2018, 23:40

      Аршавина, в крайнем случае Данни.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 5 мая 2018, 22:28

      Сказать не сложно,сделать сложно. Команда развалена полностью. Пришедшие,лудшие игроки других команд деградированы. Ясно что нужен тренер. Денисов не играющий с Черчесовым,делает Локо чемпионом с Семиным, которого постоянно травили (Смородская отказывается поздравлять и т.д.). Зенит требует глобального преобразования,если хватит ума Газпрому, и база должна быть отечественная,нужны бойцы которые будут биться за город.И менять надо голову,с которой пошла гниль.

      3
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 5 мая 2018, 22:26

      Русского тренера нам не хватает. Хватит этих иностранцев. Позовите Серегу Семака. Даже за те же деньги, что в уфе получает, 90% ответит согласием.

      4
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 мая 2018, 21:57

      Чувак, прости, но ты игрок уровня Тосно! Без обид!Суперклуб не потянешь

      3
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 5 мая 2018, 21:55

      Чего не хватает, Антон? Кого не хватает! Не хватает Дзюбы и Шатова. И еще не хватает нормальной моральной обстановки в команде. И лишнее есть! Это - ты (без обид). Не тянешь ты, Антон. Само по себе - это не наказуемо. Наказуемо делать вид, что это не понимаешь, и занимать чужое место - по блату и, протекции или чему другому. А если бы эти двое были, и был бы нормальный климат в команде - в зоне ЛЧ были бы - без вопросов. А ты - извиняться перед людьми в голову не приходило? У миллионов питерских жителей печаль...

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