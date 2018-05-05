Заболотный: «Сложно сказать, чего не хватает «Зениту»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный подвел итоги гостевого матча 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1). Форвард признался, что его команда в данное время переживает сложный период.

– Чего не хватало команде?

– Сложно сейчас сказать. Расстроены результатом. Будем анализировать и решать, чего не хватило уже в понедельник.

– В конце матча команда играла в четыре форварда. Насколько эта схема оправдала себя?

– Не знаю, удобно это было или неудобно. Мы старались забить.

– Разделяете ли мысли «кто угодно, лишь бы не Спартак»?

– Нет. Я всегда смотрю на игру своей команды. И сейчас просто не лучший период у команды.