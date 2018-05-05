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Заболотный: «Сложно сказать, чего не хватает «Зениту»

5 мая 2018, 19:50
32

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный подвел итоги гостевого матча 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1). Форвард признался, что его команда в данное время переживает сложный период.

– Чего не хватало команде?

– Сложно сейчас сказать. Расстроены результатом. Будем анализировать и решать, чего не хватило уже в понедельник.

– В конце матча команда играла в четыре форварда. Насколько эта схема оправдала себя?

– Не знаю, удобно это было или неудобно. Мы старались забить.

– Разделяете ли мысли «кто угодно, лишь бы не Спартак»?

– Нет. Я всегда смотрю на игру своей команды. И сейчас просто не лучший период у команды.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Молодежное первенство Зенит Заболотный Антон
Комментарии (32)
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absent32
1525539638
твоих голов Зениту не хватает!!! 1323 минуты, и толку ноль от тебя!!
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DeutschlandUberAlles
1525539692
Хорошего нападающего типа Халка.
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3a zenit
1525539773
разматывающего,финтящего,забивного нападающего...ты кто такой Заболотный?
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alp
1525541004
Ничего сложного. Все ответы на поверхности. Не хватает грамотного руководства, главного тренера и нормальных игроков. Хоть и не мои бабки но очень жаль такого количества спущенного в унитаз баблища.
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zigbert
1525546331
Играл слишком высоко ,мячи до него почти не доходили.
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житель СПб
1525546502
Чего не хватает, Антон? Кого не хватает! Не хватает Дзюбы и Шатова. И еще не хватает нормальной моральной обстановки в команде. И лишнее есть! Это - ты (без обид). Не тянешь ты, Антон. Само по себе - это не наказуемо. Наказуемо делать вид, что это не понимаешь, и занимать чужое место - по блату и, протекции или чему другому. А если бы эти двое были, и был бы нормальный климат в команде - в зоне ЛЧ были бы - без вопросов. А ты - извиняться перед людьми в голову не приходило? У миллионов питерских жителей печаль...
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Федя Кабак
1525546652
Чувак, прости, но ты игрок уровня Тосно! Без обид!Суперклуб не потянешь
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Nekit92
1525548392
Русского тренера нам не хватает. Хватит этих иностранцев. Позовите Серегу Семака. Даже за те же деньги, что в уфе получает, 90% ответит согласием.
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val-berezko
1525548486
Сказать не сложно,сделать сложно. Команда развалена полностью. Пришедшие,лудшие игроки других команд деградированы. Ясно что нужен тренер. Денисов не играющий с Черчесовым,делает Локо чемпионом с Семиным, которого постоянно травили (Смородская отказывается поздравлять и т.д.). Зенит требует глобального преобразования,если хватит ума Газпрому, и база должна быть отечественная,нужны бойцы которые будут биться за город.И менять надо голову,с которой пошла гниль.
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Обер-КанцлерЪ
1525554070
Прежде всего не хватает тренера! И ещё забивного форварда. Заболотный к сожалению им не станет в Зените никогда.
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