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    Салах: «Финал Лиги чемпионов – это не матч между Роналду и мной»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала».

    «Это не финал Роналду – Салах. Я играю в отличном клубе, у нас отличные игроки, выход в финал – это командная работа, которую я не смог бы сделать сам.

    Я знаю, что многие желают мне всего самого хорошего и радуются каждый раз, когда я побеждаю. Но сейчас я думаю только о том, как привезти кубок Лиги чемпионов на «Энфилд», – сказал Салах.

    Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.

    Источник: Goal.com

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    03.05.2018 15:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +617

      nelez 4 мая 2018, 12:44

      Я не думаю что борьба за ЗМ будет между Рональду и Салахом. Ест фактор Месси.Ну и что барса вылетела с ЛЧ.Не надо забывать Месси бомбардир Ла Лиги , лучший бомбардир среди топклубов Европы , первый кандидат на Золотую бутсу.И еще Салах , согласен отличный футболист , но не уровня Рональду и Месси. Я думаю борьба за ЗМ будет между Месси и Рональду , как была раньше.

      -1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 мая 2018, 22:29

      Я понимаю так, Салах не троллить как Видаль(бавария)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 3 мая 2018, 22:06

      ....я бы сказал, это будет матч унижения одного над другим....а вот кого именно - увидим!...первый шаг, васся, на получение золотого мяча!

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 20:55

      Мохамед не забывай,тут еще борьба за титул лучшего игрока мира.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 3 мая 2018, 18:33

      Это не финал Роналду – Салах!
      Все,допрыгался голубчик,это как раз финал вас двоих!

      1
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      Рейтинг: +64

      bayern06 3 мая 2018, 18:07

      Это Ливерпуль против судей

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 мая 2018, 17:11

      Правильно говорить

      0
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