Салах: «Финал Лиги чемпионов – это не матч между Роналду и мной»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Это не финал Роналду – Салах. Я играю в отличном клубе, у нас отличные игроки, выход в финал – это командная работа, которую я не смог бы сделать сам.

Я знаю, что многие желают мне всего самого хорошего и радуются каждый раз, когда я побеждаю. Но сейчас я думаю только о том, как привезти кубок Лиги чемпионов на «Энфилд», – сказал Салах.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.