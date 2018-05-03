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  • Салах: «Финал Лиги чемпионов – это не матч между Роналду и мной»

Салах: «Финал Лиги чемпионов – это не матч между Роналду и мной»

3 мая 2018, 15:40
7

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Это не финал Роналду – Салах. Я играю в отличном клубе, у нас отличные игроки, выход в финал – это командная работа, которую я не смог бы сделать сам.

Я знаю, что многие желают мне всего самого хорошего и радуются каждый раз, когда я побеждаю. Но сейчас я думаю только о том, как привезти кубок Лиги чемпионов на «Энфилд», – сказал Салах.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Роналду Криштиану Салах Мохамед
Комментарии (7)
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x-x-x-x-x
1525356664
Правильно говорить
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bayern06
1525360074
Это Ливерпуль против судей
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upiter622
1525361585
Это не финал Роналду – Салах! Все,допрыгался голубчик,это как раз финал вас двоих!
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zigbert
1525370132
Мохамед не забывай,тут еще борьба за титул лучшего игрока мира.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525374373
....я бы сказал, это будет матч унижения одного над другим....а вот кого именно - увидим!...первый шаг, васся, на получение золотого мяча!
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САНЁК17
1525375755
Я понимаю так, Салах не троллить как Видаль(бавария)
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nelez
1525427082
Я не думаю что борьба за ЗМ будет между Рональду и Салахом. Ест фактор Месси.Ну и что барса вылетела с ЛЧ.Не надо забывать Месси бомбардир Ла Лиги , лучший бомбардир среди топклубов Европы , первый кандидат на Золотую бутсу.И еще Салах , согласен отличный футболист , но не уровня Рональду и Месси. Я думаю борьба за ЗМ будет между Месси и Рональду , как была раньше.
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