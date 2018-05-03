Салах: «Финал Лиги чемпионов – это не матч между Роналду и мной»

Я не думаю что борьба за ЗМ будет между Рональду и Салахом. Ест фактор Месси.Ну и что барса вылетела с ЛЧ.Не надо забывать Месси бомбардир Ла Лиги , лучший бомбардир среди топклубов Европы , первый кандидат на Золотую бутсу.И еще Салах , согласен отличный футболист , но не уровня Рональду и Месси. Я думаю борьба за ЗМ будет между Месси и Рональду , как была раньше.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против «Реала».
«Это не финал Роналду – Салах. Я играю в отличном клубе, у нас отличные игроки, выход в финал – это командная работа, которую я не смог бы сделать сам.
Я знаю, что многие желают мне всего самого хорошего и радуются каждый раз, когда я побеждаю. Но сейчас я думаю только о том, как привезти кубок Лиги чемпионов на «Энфилд», – сказал Салах.
Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве.