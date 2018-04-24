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  • Арбитр, удаливший Буффона, обслужит финал Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Арбитр, удаливший Буффона, обслужит финал Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

24 апреля 2018, 17:22
6

Футбольная ассоциация Англии определилась с арбитром, который будет обслуживать финальный матч Кубка страны.

На встречу между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» назначен Майкл Оливер. Поединок состоится в субботу, 19 мая. Начало – 18:15 по московскому времени.

Напомним, Оливер работал на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус». В компенсированное время при счете 3:0 в пользу туринцев он назначил пенальти в сторону ворот «старой синьоры», удалив при этом голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона за слишком бурную реакцию.

В итоге нападающий мадридцев Криштиану Роналду реализовал 11-метровй удар, который вывел сливочных в полуфинал турнира.

Источник: The FA
Англия. Кубок Манчестер Юнайтед Челси Оливер Майкл
Комментарии (6)
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Shogun
1524580182
Ну Челси значит победу не видать
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panmon
1524582682
Правильно, потому что нормальный судья. Давал командам играть несмотря на картинные падения. Пендаль был скорее по делу. Буфона жалко но тоже скорее по делу.
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Avaretz
1524590243
Буффон уже купил билет на матч
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Бухбух
1524590541
Это говорит о квалификации судьи.
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momwig_
1524605042
Ну вот и ответ всем крикунам..
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Docentusa
1524641154
И Чесли проиграет)))
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