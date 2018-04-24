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    Арбитр, удаливший Буффона, обслужит финал Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

    Футбольная ассоциация Англии определилась с арбитром, который будет обслуживать финальный матч Кубка страны.

    На встречу между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» назначен Майкл Оливер. Поединок состоится в субботу, 19 мая. Начало – 18:15 по московскому времени.

    Напомним, Оливер работал на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус». В компенсированное время при счете 3:0 в пользу туринцев он назначил пенальти в сторону ворот «старой синьоры», удалив при этом голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона за слишком бурную реакцию.

    В итоге нападающий мадридцев Криштиану Роналду реализовал 11-метровй удар, который вывел сливочных в полуфинал турнира.

    Источник: The FA

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    24.04.2018 17:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 25 апреля 2018, 10:25

      И Чесли проиграет)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 25 апреля 2018, 00:24

      Ну вот и ответ всем крикунам..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 24 апреля 2018, 20:22

      Это говорит о квалификации судьи.

      0
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 24 апреля 2018, 20:17

      Буффон уже купил билет на матч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 апреля 2018, 18:11

      Правильно, потому что нормальный судья. Давал командам играть несмотря на картинные падения. Пендаль был скорее по делу. Буфона жалко но тоже скорее по делу.

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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 24 апреля 2018, 17:29

      Ну Челси значит победу не видать

      0
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