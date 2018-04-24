Арбитр, удаливший Буффона, обслужит финал Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» – «Челси»

Футбольная ассоциация Англии определилась с арбитром, который будет обслуживать финальный матч Кубка страны.

На встречу между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» назначен Майкл Оливер. Поединок состоится в субботу, 19 мая. Начало – 18:15 по московскому времени.

Напомним, Оливер работал на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус». В компенсированное время при счете 3:0 в пользу туринцев он назначил пенальти в сторону ворот «старой синьоры», удалив при этом голкипера «бьянконери» Джанлуиджи Буффона за слишком бурную реакцию.

В итоге нападающий мадридцев Криштиану Роналду реализовал 11-метровй удар, который вывел сливочных в полуфинал турнира.