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    Матюиди: «Не каждая команда  может выиграть со счетом 3:1 в Мадриде»

    Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди подвел итог выступления своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

    «Любой, кто следил за нашими матчами, видел нашу нацеленность на Лигу чемпионов, даже несмотря на разочарование после вылета. Мы сделали все возможное.

    Считаю, что в современном футболе не каждая команда может выиграть со счетом 3:1 в Мадриде. «Юве» был близок к большому подвигу, но, к сожалению, нам этого сделать не удалось.

    После этой игры фанаты поблагодарили нас. И мы гордимся тем, что сделали», – заявил Матюиди.

    Напомним, «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Реалу» по сумме двух встреч (0:3, 3:1).

    Источник: Football Italia

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    17.04.2018 06:30
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