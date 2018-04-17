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  • Матюиди: «Не каждая команда  может выиграть со счетом 3:1 в Мадриде»

Матюиди: «Не каждая команда  может выиграть со счетом 3:1 в Мадриде»

17 апреля 2018, 06:30

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди подвел итог выступления своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Любой, кто следил за нашими матчами, видел нашу нацеленность на Лигу чемпионов, даже несмотря на разочарование после вылета. Мы сделали все возможное.

Считаю, что в современном футболе не каждая команда может выиграть со счетом 3:1 в Мадриде. «Юве» был близок к большому подвигу, но, к сожалению, нам этого сделать не удалось.

После этой игры фанаты поблагодарили нас. И мы гордимся тем, что сделали», – заявил Матюиди.

Напомним, «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Реалу» по сумме двух встреч (0:3, 3:1).

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Ювентус Матюиди Блейз
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