Матюиди: «Не каждая команда  может выиграть со счетом 3:1 в Мадриде»

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди подвел итог выступления своей команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Любой, кто следил за нашими матчами, видел нашу нацеленность на Лигу чемпионов, даже несмотря на разочарование после вылета. Мы сделали все возможное.

Считаю, что в современном футболе не каждая команда может выиграть со счетом 3:1 в Мадриде. «Юве» был близок к большому подвигу, но, к сожалению, нам этого сделать не удалось.

После этой игры фанаты поблагодарили нас. И мы гордимся тем, что сделали», – заявил Матюиди.

Напомним, «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Реалу» по сумме двух встреч (0:3, 3:1).