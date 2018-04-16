Международная зоозащитная организация возмущена появлением медведя на матче российской ПФЛ

Глава международной организации по защите животных РЕТА Элиза Аллен выразила обеспокоенность появлением медведя на матче ПФЛ между пятигорским «Машуком» и назранским «Ангуштом» в минувшие выходные. Животное открыло игру, передав мяч судье.

«Бесчеловечно использовать животное таким образом. Медведь оказался пленным слугой для передачи мяча. Кроме того, это очень опасно.

Надеемся, что Россия проявит сострадание к своему же национальному символу и перестанет унижать животных. Такое не должно повториться», – сказала Аллен.

Видео медвежьего приветствия можно посмотреть ниже.