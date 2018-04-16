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  • Международная зоозащитная организация возмущена появлением медведя на матче российской ПФЛ

Международная зоозащитная организация возмущена появлением медведя на матче российской ПФЛ

16 апреля 2018, 21:38
5

Глава международной организации по защите животных РЕТА Элиза Аллен выразила обеспокоенность появлением медведя на матче ПФЛ между пятигорским «Машуком» и назранским «Ангуштом» в минувшие выходные. Животное открыло игру, передав мяч судье.

«Бесчеловечно использовать животное таким образом. Медведь оказался пленным слугой для передачи мяча. Кроме того, это очень опасно.

Надеемся, что Россия проявит сострадание к своему же национальному символу и перестанет унижать животных. Такое не должно повториться», – сказала Аллен.

Видео медвежьего приветствия можно посмотреть ниже.

Источник: BBC
Россия. ПФЛ. Зона Юг
Комментарии (5)
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Yev
1523904586
К ним поступило письменное заявление на английском языке от медведя.
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_Marqella_
1523905214
милый мишка...
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rammax fcsm
1523910799
РЕТА - продажные мрази на службе корпораций... гниды, отрабатывающие бабки заказчика.. кто заплатил - тот хороший защитник животных, кого заказали или просто не платит - садист, живодёр и вивисектор.. подлецы и мрази.. запретить деятельность этих продажных шлюх на территории России!!!!!!!!!!
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OfaZavr
1523949991
найдут же к чему докопаться, а то что их в цирке эксплуатируют во всем мире ничего?
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zigbert
1523958139
Унижения животного здесь явно нет, и пусть нас об этом не беспокоят.
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