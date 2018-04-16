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    Международная зоозащитная организация возмущена появлением медведя на матче российской ПФЛ

    Глава международной организации по защите животных РЕТА Элиза Аллен выразила обеспокоенность появлением медведя на матче ПФЛ между пятигорским «Машуком» и назранским «Ангуштом» в минувшие выходные. Животное открыло игру, передав мяч судье.

    «Бесчеловечно использовать животное таким образом. Медведь оказался пленным слугой для передачи мяча. Кроме того, это очень опасно.

    Надеемся, что Россия проявит сострадание к своему же национальному символу и перестанет унижать животных. Такое не должно повториться», – сказала Аллен.

    Видео медвежьего приветствия можно посмотреть ниже.

    Источник: BBC

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    16.04.2018 21:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 12:42

      Унижения животного здесь явно нет, и пусть нас об этом не беспокоят.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 10:26

      найдут же к чему докопаться, а то что их в цирке эксплуатируют во всем мире ничего?

      3
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 16 апреля 2018, 23:33

      РЕТА - продажные мрази на службе корпораций... гниды, отрабатывающие бабки заказчика.. кто заплатил - тот хороший защитник животных, кого заказали или просто не платит - садист, живодёр и вивисектор.. подлецы и мрази.. запретить деятельность этих продажных шлюх на территории России!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +5422

      _Marqella_ 16 апреля 2018, 22:00

      милый мишка...

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 апреля 2018, 21:49

      К ним поступило письменное заявление на английском языке от медведя.

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