Клопп: «Для выхода в полуфинал Лиги чемпионов «Ливерпулю» придется поработать словно черти»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов проявил сдержанность. По словам специалиста, для выхода в полуфинал турнира, несмотря на достаточно большое преимущество, полученное в домашней встрече, красным придется поработать словно черти.

«Мы победили лучшую команду в мире, так что это действительно отличная работа. Вчера мы были хороши, но мне неинтересно быть хорошим. В этом турнире речь идет о выходе в следующий раунд, и мы еще его сбе не обеспечили. Давайте обсудим это после следующей игры. Нам действительно снова придется работать в ответно матче как черти.

Несколько лет назад я играл с «Боруссией» против «Реала». Мы проиграли 0:3. Впоследствии все сказали мне, что нам уже ничего не светит. Я был очень зол на такие слова. Дома мы победили со счетом 2:0, сделав шесть или семь изменений в составе. Все, кто видел тот матч, знают, что мы должны были выигрывать 5:0 – без тени сомнения, 100 процентов. Я знаю, что подобное может случиться.

Вчера к перерыву мы вели 3:0, и никто в раздевалке не танцевал, празднуя результат первого тайма. Сейчас мы в такой же ситуации: это противостояние длится 190 минут или около того. Вот и все», – сказал Клопп.

Ответный матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 10 апреля.