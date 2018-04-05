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    Клопп: «Для выхода в полуфинал Лиги чемпионов «Ливерпулю» придется поработать словно черти»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов проявил сдержанность. По словам специалиста, для выхода в полуфинал турнира, несмотря на достаточно большое преимущество, полученное в домашней встрече, красным придется поработать словно черти.

    «Мы победили лучшую команду в мире, так что это действительно отличная работа. Вчера мы были хороши, но мне неинтересно быть хорошим. В этом турнире речь идет о выходе в следующий раунд, и мы еще его сбе не обеспечили. Давайте обсудим это после следующей игры. Нам действительно снова придется работать в ответно матче как черти.

    Несколько лет назад я играл с «Боруссией» против «Реала». Мы проиграли 0:3. Впоследствии все сказали мне, что нам уже ничего не светит. Я был очень зол на такие слова. Дома мы победили со счетом 2:0, сделав шесть или семь изменений в составе. Все, кто видел тот матч, знают, что мы должны были выигрывать 5:0 – без тени сомнения, 100 процентов. Я знаю, что подобное может случиться.

    Вчера к перерыву мы вели 3:0, и никто в раздевалке не танцевал, празднуя результат первого тайма. Сейчас мы в такой же ситуации: это противостояние длится 190 минут или около того. Вот и все», – сказал Клопп.

    Ответный матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 10 апреля.

    Источник: Skysports

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    05.04.2018 14:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 5 апреля 2018, 18:12

      Мс 100% гол забил слепой судья флажок поднимает... и тишина... была бы эт в пользу реал или барс месяц обсуждали бы

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 18:11

      счет конечно приличный, но в ответной игре сюрпризы и неожиданности вполне возможны.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 17:25

      Вроде бы и счет приличный ,а расслабляться нельзя ,МС способен на многое.

      1
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      Рейтинг: +40

      стикс 5 апреля 2018, 15:41

      Ливер молодца!!!!!! ...но есть ещё ответный матч .... Ман Сити не так прост однако...ждём битвы ....болеем за Ливерпуль!!!

      2
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 5 апреля 2018, 15:27

      Молодцы порадовали вчера!Есть у меня ощущение что такой Ливер должен доходить до финала

      6
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > SpazMatikus 5 апреля 2018, 18:13

      Ливерпуль не хорош был эт мс защита моросила

      -2
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > de bruyne 5 апреля 2018, 20:11

      Ну и атака, что касается 1 тайма особо ничего не показала.

      0
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