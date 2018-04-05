Де Брюйне: «Не понимаю, что случилось в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не смог объяснить провал своей команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Я не понимаю, что случилось. Мы хорошо начали, но они сделали то, что у них получается лучше всего, забив три гола при четырех моментах.

Во втором тайме мы были лучше, но так и не смогли забить», – сказал после финального свистка футболист.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 3:0. Ответная игра состоится 10 апреля в Манчестере.