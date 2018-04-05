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    Де Брюйне: «Не понимаю, что случилось в матче с «Ливерпулем»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не смог объяснить провал своей команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    «Я не понимаю, что случилось. Мы хорошо начали, но они сделали то, что у них получается лучше всего, забив три гола при четырех моментах.

    Во втором тайме мы были лучше, но так и не смогли забить», – сказал после финального свистка футболист.

    Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» завершился со счетом 3:0. Ответная игра состоится 10 апреля в Манчестере.

    Источник: УЕФА

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    05.04.2018 07:41
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 6 апреля 2018, 20:51

      Развал кабинетов случился братан! :D

      0
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 6 апреля 2018, 00:48

      А случилось то что вас маленько поимели так скажем , а потом перевернули и ещё раз поимели))))

      1
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      Рейтинг: +575

      Mark68 6 апреля 2018, 00:27

      Ливерпуль Молодцы!Но,) МанСити ещё не сказал "последнего слова"!!!)

      0
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      Рейтинг: -16

      sport1409 5 апреля 2018, 11:12

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      -1
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      Рейтинг: +563

      Damir07 5 апреля 2018, 10:28

      Что тут не понятного ваш тики таки переиграл клопп все понятно )))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 апреля 2018, 10:10

      Надеюсь Ливерпуль не растеряет преимущество,как ПСЖ.
      Клопп топ тренер

      6
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Татарин за ЦСКА 6 апреля 2018, 20:52

      не братан уровень другой)

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > h3LL1k 6 апреля 2018, 21:46

      НАДЕЮСЬ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 апреля 2018, 09:52

      Ливер поразил!!!!

      1
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      Рейтинг: +67299

      portero 5 апреля 2018, 09:36

      стоячков играли первый тайм, а во втором забыли что надо бить по воротам, команда включила тормоза.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +512

      gari69 5 апреля 2018, 09:11

      Вчерашний Ливер с Реалом или Барсой в финале было бы вкусно посмотреть

      4
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 5 апреля 2018, 08:54

      Я не понимаю как поставлен тренировочный процесс в МанСити. Перед матчем Гвардиола давал интервью: - Наша игровая схема не только хорошо известна Ливерпулю, она является самой удобной для этой команды, потому что при контратаках они имеют свободные зоны. При малейшей потере концентрации они нас накажут. То есть тренер все понимал заранее, а игроки не понимают ничего даже постфактум. Наверное прав был Ибрагимович, когда сказал, что Гвардиола - футбольный теоретик и философ, а никакой не тренер.

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