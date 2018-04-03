Серия А. «Сампдория» обыграла «Аталанту», «Фиорентина» – «Удинезе»

Состоялись некоторые матчи 27 тура итальянской Серии А. «Аталанта» не смогла дома набрать очки в игре с гостями из Генуи. Победный гол за «Сампдорию» забил форвард Дуван Сапата.

В другой встрече «Фиорентина» справилась с «Удинезе». Один из голов за гостей забил сын главного тренера испанского «Атлетико» Джованни Симеоне. «Фиалки» идут в трех очках от зоны Лиги Европы.

Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

Удинезе – Фиорентина – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Верету, 29 (с пенальти); 0:2 – Симеоне, 71.

Дженоа – Кальяри – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Лападула, 53; 1:1 – Баррелла, 62 (с пенальти); 2:1 – Медейруш, 90.

Аталанта – Сампдория – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Капрари, 43; 1:1 – Толой, 67; 1:2 – Сапата, 84.

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