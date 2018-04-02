Лизаразю сравнил систему VAR с сексом

Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю​ оценил действия судейской бригады по матчу финала Кубка лиги, в котором встречались «ПСЖ» и «Монако» (3:0).

«Футбол с видеоповторами – это как секс без удовольствия», – заявил Лизаразю в эфире телеканала TF1.

Напомним, что в субботнем матче арбитр назначил пенальти в ворота монегасков, а также отменил их гол после просмотров видеоповторов.