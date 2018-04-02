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    Лизаразю сравнил систему VAR с сексом

    Бывший защитник сборной Франции Биксант Лизаразю​ оценил действия судейской бригады по матчу финала Кубка лиги, в котором встречались «ПСЖ» и «Монако» (3:0).

    «Футбол с видеоповторами – это как секс без удовольствия», – заявил Лизаразю в эфире телеканала TF1.

    Напомним, что в субботнем матче арбитр назначил пенальти в ворота монегасков, а также отменил их гол после просмотров видеоповторов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2018 08:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 апреля 2018, 22:14

      В хоккее уже полвека практикуют видеоповторы и никто не возмущается,а зрелищность зависит от мастерства команд!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:59

      может иногда и будет игра тормозиться но зато справедливости будет больше а это важнее.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 апреля 2018, 09:58

      По мне так, видеоповторы понижают ажиотаж игры и момента, но поднимают уровень доверия к работе арбитров! Справедливость дороже!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 09:40

      Чего только не придумают эти французы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 2 апреля 2018, 09:18

      Не с его фамилией что то с чем то сравнивать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 2 апреля 2018, 09:08

      Немного не в тему, но напомнило:
      "Когда начальника нет на работе - это как секс без презерватива: действия те же, но ощущения приятней. Отсюда вывод: начальник - г%ндон" (с)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Gerecht165 2 апреля 2018, 10:25

      ахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 апреля 2018, 08:52

      Оригинальное сравнение)

      0
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