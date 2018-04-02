ПСЖ - Монако

Судья сделал все,что бы не дать побороться Монако за трофей
|14 тур
|26 ноября, воскресенье
|23:00
|Монако
|1:2
|ПСЖ
|22 тур
|29 января, воскресенье
|23:00
|ПСЖ
|1:1
|Монако
|3 тур
|28 августа, воскресенье
|21:45
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|31 тур
|20 марта, воскресенье
|23:00
|ПСЖ
|0:2
|Монако
|4 тур
|30 августа, воскресенье
|22:00
|Монако
|0:3
|ПСЖ
|24 тур
|9 февраля, воскресенье
|23:59
|Монако
|1:1
|ПСЖ
|6 тур
|22 сентября, воскресенье
|23:00
|ПСЖ
|1:1
|Монако
Судья сделал все,что бы не дать побороться Монако за трофей
И тут шейхи денег не пожалели,на судей
Что много сегодня пенальтосов,во всех лигах)
победа парижан явная и очевидная!!!