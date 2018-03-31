Рауш: «Наш инцидент с Нойштедтером? Мы просто покушали»

Защитник сборной России Константин Рауш прокомментировал ситуацию с нарушением распорядка в национальной команде после товарищеского матча с Бразилией (0:3).

Напомним, после игры футболист вместе с Романом Нойштедтером посетил ночной клуб, за что был наказан штрафом.

– Что все-таки за история случилась у вас с Нойштедтером после бразильцев?

– Просто покушали. Просто не успели вернуться после полуночи. Сделали ошибку. Но то, что пишут в СМИ – неправда.

Игроки сборной России гуляют в клубах. Опять