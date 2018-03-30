Фанаты «Атлетико» хотят самостоятельно выбирать эмблему своего клуба

Инициативная группа болельщиков «Атлетико» хочет вернуть клубу старую эмблему, сообщает El Mundo. Они начали сбор подписей на эту тему.

Напомним, что действующий логотип используется «Атлетико» с лета 2017 года. При ребрендинге эмблема потеряла несколько элементов.

Болельщики предложили следующее: в будущем сезоне два логотипа смогут сосуществовать, как это было в свое время в «Роме» или «Милане». Это даст возможность фанатам выбрать ту эмблему, которую они захотят носить на своей одежде.