Швец не смог сравнить сборные Франции и Бразилии

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал, что к третьему вызову в сборную России он уже полностью освоился в национальной команде.
Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
— Для вас это уже третий вызов в сборную России. Полностью освоились в национальной команде?
— Конечно, чувствую себя в сборной своим.
— Какие ожидания от предстоящего матча против сборной Франции? Этот соперник сложнее, чем бразильцы?
— Сравнивать сборные Франции и Бразилии нельзя — обе сильны, но это разные команды. С каждым тренировочным днем игроки все лучше и лучше понимают установки главного тренера, поэтому с Францией игра будет другой — мы будем выглядеть лучше.
— Уже ощущаете приближение чемпионата мира?
— Я бы сказал, есть волнение. Но сейчас я думаю только о предстоящем матче с Францией и надеюсь, что Станислав Саламович доверит мне выйти на поле. О дальнейшем стараюсь не размышлять, но думаю, все будет хорошо.