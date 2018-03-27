Швец не смог сравнить сборные Франции и Бразилии

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал, что к третьему вызову в сборную России он уже полностью освоился в национальной команде.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

— Для вас это уже третий вызов в сборную России. Полностью освоились в национальной команде?

— Конечно, чувствую себя в сборной своим.

— Какие ожидания от предстоящего матча против сборной Франции? Этот соперник сложнее, чем бразильцы?

— Сравнивать сборные Франции и Бразилии нельзя — обе сильны, но это разные команды. С каждым тренировочным днем игроки все лучше и лучше понимают установки главного тренера, поэтому с Францией игра будет другой — мы будем выглядеть лучше.

— Уже ощущаете приближение чемпионата мира?

— Я бы сказал, есть волнение. Но сейчас я думаю только о предстоящем матче с Францией и надеюсь, что Станислав Саламович доверит мне выйти на поле. О дальнейшем стараюсь не размышлять, но думаю, все будет хорошо.