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  • Кузяев: «Франция – соперник непростой, не легче бразильцев точно»

Кузяев: «Франция – соперник непростой, не легче бразильцев точно»

25 марта 2018, 07:26
7

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о своем состоянии в преддверии товарищеского матча против команды Франции. Напомним, что из-за повреждения хавбек ранее пропустил игру с Бразилией (0:3).

«С каждым днем состояние все лучше и лучше. Легче на тренировках себя ощущаю. Сегодня тренировался в общей группе.

Сыграю ли с Францией? Всe решает Станислав Саламович Черчесов. Играть за сборную — огромная мотивация. Если выйду на поле, приложу все силы, чтобы показать максимум.

Французы проиграли Колумбии. Значит, они приедут рассерженными и вряд ли захотят проигрывать две игры подряд. Соперник будет непростой, не легче бразильцев точно», – сказал Кузяев.

Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Россия Кузяев Далер
Комментарии (7)
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ДАША Д
1521955507
0-2 будет успехом.
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VikNMar
1521956099
Команде Черчесова ( не сборной России ) только против Сан Марино и Андоры играть , если хотят выиграть .....
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С@НЁК.
1521958312
Глаза боятся а ноги делают.
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Вомбат
1521960211
Дело в не том, Кузяев, какими приедут французы, сердитыми или добрыми. Дело в вас. Даже если французы захотят проиграть две игры подряд, даже если очень, ОЧЕНЬ захотят, ВАМ они проиграть не смогут.
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zigbert
1521960458
Скорей всего Черчесов выпустит Кузяева и пойдет он бить французов как Кутузов.
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LogvinovSerj13
1521960679
Поражен!!! Уже полтора года мы видим полное уничтожение футбола от Черчесова (худший тренер России в истории!) и до сих пор он стоит у руля! А мудко пританцовывает и призывает надеяться )) Только в России это возможно.....
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