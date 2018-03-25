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    Кузяев: «Франция – соперник непростой, не легче бразильцев точно»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о своем состоянии в преддверии товарищеского матча против команды Франции. Напомним, что из-за повреждения хавбек ранее пропустил игру с Бразилией (0:3).

    «С каждым днем состояние все лучше и лучше. Легче на тренировках себя ощущаю. Сегодня тренировался в общей группе.

    Сыграю ли с Францией? Всe решает Станислав Саламович Черчесов. Играть за сборную — огромная мотивация. Если выйду на поле, приложу все силы, чтобы показать максимум.

    Французы проиграли Колумбии. Значит, они приедут рассерженными и вряд ли захотят проигрывать две игры подряд. Соперник будет непростой, не легче бразильцев точно», – сказал Кузяев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.03.2018 07:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 25 марта 2018, 09:51

      Поражен!!!

      Уже полтора года мы видим полное уничтожение футбола от Черчесова (худший тренер России в истории!) и до сих пор он стоит у руля! А мудко пританцовывает и призывает надеяться ))

      Только в России это возможно.....

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 09:47

      Скорей всего Черчесов выпустит Кузяева и пойдет он бить французов как Кутузов.

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 25 марта 2018, 09:43

      Дело в не том, Кузяев, какими приедут французы, сердитыми или добрыми. Дело в вас. Даже если французы захотят проиграть две игры подряд, даже если очень, ОЧЕНЬ захотят, ВАМ они проиграть не смогут.

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 марта 2018, 09:11

      Глаза боятся а ноги делают.

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 25 марта 2018, 08:34

      Команде Черчесова ( не сборной России ) только против Сан Марино и Андоры играть , если хотят выиграть .....

      1
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > VikNMar 25 марта 2018, 11:33

      ...сомневаюсь,что Сан Марино и Андорра проиграют нашим.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 марта 2018, 08:25

      0-2 будет успехом.

      2
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