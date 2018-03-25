Кузяев: «Франция – соперник непростой, не легче бразильцев точно»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал о своем состоянии в преддверии товарищеского матча против команды Франции. Напомним, что из-за повреждения хавбек ранее пропустил игру с Бразилией (0:3).

«С каждым днем состояние все лучше и лучше. Легче на тренировках себя ощущаю. Сегодня тренировался в общей группе.

Сыграю ли с Францией? Всe решает Станислав Саламович Черчесов. Играть за сборную — огромная мотивация. Если выйду на поле, приложу все силы, чтобы показать максимум.

Французы проиграли Колумбии. Значит, они приедут рассерженными и вряд ли захотят проигрывать две игры подряд. Соперник будет непростой, не легче бразильцев точно», – сказал Кузяев.