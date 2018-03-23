«Бавария» может купить Кейна в случае ухода Левандовского

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Мюнхенцы могут приобрести 24-летнего футболиста на замену Роберту Левандовскому, который, вероятно, продолжит карьеру в «Реале».

При этом основной целью немецкого гранда остается форвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер. Англичанина же «Бавария» попробует переманить, если ей удастся договориться о контракте с главным тренером «шпор» Маурисио Покеттино.

В нынешнем сезоне Кейн провел 39 матчей, записав в свой актив 35 голов и четыре результативные передачи. Его соглашение с «Тоттенхэмом» рассчитано до 2022 года и ориентировочная трансферная стоимость составляет 120 миллионов евро.