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    «Бавария» может купить Кейна в случае ухода Левандовского

    «Бавария» проявляет интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну. Мюнхенцы могут приобрести 24-летнего футболиста на замену Роберту Левандовскому, который, вероятно, продолжит карьеру в «Реале».

    При этом основной целью немецкого гранда остается форвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер. Англичанина же «Бавария» попробует переманить, если ей удастся договориться о контракте с главным тренером «шпор» Маурисио Покеттино.

    В нынешнем сезоне Кейн провел 39 матчей, записав в свой актив 35 голов и четыре результативные передачи. Его соглашение с «Тоттенхэмом» рассчитано до 2022 года и ориентировочная трансферная стоимость составляет 120 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    23.03.2018 18:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 марта 2018, 21:49

      достойно мыслят гансы, уважуха...

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 марта 2018, 19:09

      вряд ли кто кейна отдас дешевле 200 лямов , а бавария же тут кричала, что никогда не выложит кучу бабок, и я думаю это они имели ввиду лямов 100, а тут 200. Тем более на кейна найдутся покупатели, которые дадут больше денег чем бавария. псж, сити, реал.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 марта 2018, 19:08

      Бавария Кейна не купит, так как очень дорого. По-моему больше 70 ни за кого не платили

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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil > Бухбух 24 марта 2018, 10:02

      за Толиссо отдали около 52 лямов и понятное дело, что даже в лучшем варианте 100 могут кинуть за Кейна и это в лучшем варианте))

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