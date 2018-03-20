Главные новости дня. Роналду – лучший португальский игрок года, сборная России представила гостевую форму

Роналду вручена награда лучшему португальскому игроку 2017 года.

Сборная России представила гостевую форму на чемпионате мира-2018.

«Ливерпуль» хочет сохранить Салаха по окончании сезона.

Карпин не интересен «Реал Сосьедаду».

Головин хочет сыграть минимум в полуфинале ЧМ-2018.

Сандро не сыграет с Россией из-за мышечных проблем. Его в сборной Бразилии заменит Исмаили.

Перес назвал цены на пятерых игроков «Реала», которых хочет продать летом.

ФИФА почтила память Яшина в день 28-й годовщины его смерти.