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    Главные новости дня. Роналду – лучший португальский игрок года, сборная России представила гостевую форму

    Роналду вручена награда лучшему португальскому игроку 2017 года.

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    ФИФА почтила память Яшина в день 28-й годовщины его смерти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2018 20:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 марта 2018, 09:11

      Пока лучше нет!!!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 марта 2018, 02:20

      Если не Рональдо, кто же еще...?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      gordenkif 20 марта 2018, 21:32

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      Рейтинг: -46

      Эдуард 1 20 марта 2018, 20:32

      рональдо машина красавчик хотя и петушок,сборная России вылети с группы,Ливерпуль не до клуб позор Англии когда играл Джерард это была команда сейчас шляпа,головин херосос слабый так и останиться подавающий надежды,Перес старенький маразматик,Фифа почтила память Яшина,те кто там работают сейчас даже не знают нашего легендарного футболиста.

      -1
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