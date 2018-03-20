«Ливерпуль» хочет сохранить Салаха по окончании сезона

Руководство «Ливерпуля» не планирует расставаться с нападающим команды Мохамедом Салахом по окончании текущего сезона. Известно, что в услугах 25-летнего египтянина заинтересованы «Реал» и «Барселона».

Испанцы готовят свои предложения перед открытием летнего трансферного окна, но в «Ливерпуле» не планируют их рассматривать.

Напомним, что зимой «Ливерпуль» продал полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» за 160 миллионов евро.