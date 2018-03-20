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    «Ливерпуль» хочет сохранить Салаха по окончании сезона

    Руководство «Ливерпуля» не планирует расставаться с нападающим команды Мохамедом Салахом по окончании текущего сезона. Известно, что в услугах 25-летнего египтянина заинтересованы «Реал» и «Барселона».

    Испанцы готовят свои предложения перед открытием летнего трансферного окна, но в «Ливерпуле» не планируют их рассматривать.

    Напомним, что зимой «Ливерпуль» продал полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» за 160 миллионов евро.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    20.03.2018 09:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 15:54

      Борьба за Салаха разгорится не шуточная.Руководители ведущих клубов ждут не дождутся завершения футбольного сезона.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 марта 2018, 12:41

      Это нереально!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 20 марта 2018, 11:55

      Будет очень не легко это сделать...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 марта 2018, 11:54

      Если у Ливера есть амбиции, должен сохранять.
      А с другой стороны, так прибыль и делается. Пользуясь моментом, слить за бешеные бабки на пике формы. Кто знает, что будет потом... вдруг это только один яркий сезон...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 марта 2018, 11:03

      будет трудно сохранить его, вон как Коутиньо забрали да и все, как ни пытались он все равно ушел.

      3
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      Рейтинг: +163

      Nimnul > OfaZavr 20 марта 2018, 12:54

      Коутиньо владельцы продали из жадности и Клопп был уверен,что без него обойдется,что и происходит. Салах сейчас один из основных и Клопп его не продаст. Или уйдет сам. В следующем сезоне "Ливерпуль" планирует стать чемпионами АПЛ и Клопп не станет пилить сук на котором сидит и,даже жадность владельцев не будет иметь значение.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Nimnul 20 марта 2018, 18:06

      а если сам Салах захочет очень уйти и начнет бойкоты разные и прочее в том же духе и вынуждены будут отпустить.

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      ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > OfaZavr 20 марта 2018, 19:36

      а вот за такое поведение можно будет сажать его на скамейку и пусть подумает.что за бойкот тут может быть?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Динамо Тбилиси 81 20 марта 2018, 19:46

      ну вон Марез в Лестере ведь устроил бойкот, конечно сейчас осознал и покаялся но ведь бывают и другие примеры, в итоге ничего другого не остается как отпустить потому что он все равно не будет выкладываться на полную, клубу от него в таком настроении и состоянии никакого толку.

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > OfaZavr 20 марта 2018, 19:55

      ты прав! Салаху надо объяснить что его заслуга принадлежит еще и партнерам а без них он никто!

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 20 марта 2018, 10:15

      Мешки по окончанию активируются это к гадалке не ходи

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 марта 2018, 10:13

      Даа... Салах хорошо и является лакомым объектов вожделения для клубов-грандов!

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