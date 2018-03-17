ФНЛ. «Оренбург» победил «Олимпиец» и другие результаты

В поединке 28-го тура ФНЛ «Оренбург» крупно обыграл нижегородский «Олимпиец». Мячи на счету Поповича, Сутормина и Чиркина.

В других матчах «Тюмень» разошлась миром с «Томью», а ярославский «Шинник» сыграл вничью с астраханским «Волгарем».

Россия. Первенство ФНЛ. 28-й тур

Тюмень – Томь – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Саламатов, 62 (с пенальти); 1:1 – Павленко, 90+2 (с пенальти).

Оренбург – Олимпиец – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Попович, 11; 2:0 – Сутормин, 44; 3:0 – Чиркин, 87.

Шинник – Волгарь – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Чистяков, 38; 1:1 – Пустозеров, 42.

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