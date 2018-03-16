Клопп: «Наш соперник в Лиге чемпионов – это жребий мечты для болельщиков «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о «Манчестер Сити», с которы мерсисайдцы сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы определенно не являемся фаворитами на этой стадии, но в 1/4 финала фаворитов не так много. Я не жду ничего, я не загадываю ничего. Круто, когда играешь в Лиге чемпионов с командой из своей страны. Думаю, это жребий мечты для болельщиков «Манчестер Юнайтед».

На самом деле мне все равно [что «Манчестер Сити» – соперник «Ливерпуля» в 1/4 финала ЛЧ]. У нас достаточно времени на подготовку», – сказал Клопп.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пройдет 4 апреля, ответная встречи – 10 апреля.