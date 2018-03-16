Гончаренко: «Хотелось сыграть с «Динамо» в 1/4 финала Лиги Европы, но оно вылетело»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что хотел бы получить в соперники по четвертьфиналу Лиги Европы киевское «Динамо», если бы оно пробилось в эту стадию.

«Я надеялся встретиться с киевским «Динамо», потому что мы друзья с его тренером (прим. – Александром Хацкевичем), но бело-голубые выбыли», – сказал Гончаренко.

Напомним, по итогам жеребьевки армейцы сыграют с лондонским «Арсеналом». «Динамо» не смогло выйти в 1/4 финала турнира, проиграв по сумме двух матчей «Лацио» (2:2; 0:2).