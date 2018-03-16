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    Гончаренко: «Хотелось сыграть с «Динамо» в 1/4 финала Лиги Европы, но оно вылетело»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что хотел бы получить в соперники по четвертьфиналу Лиги Европы киевское «Динамо», если бы оно пробилось в эту стадию.

    «Я надеялся встретиться с киевским «Динамо», потому что мы друзья с его тренером (прим. – Александром Хацкевичем), но бело-голубые выбыли», – сказал Гончаренко.

    Напомним, по итогам жеребьевки армейцы сыграют с лондонским «Арсеналом». «Динамо» не смогло выйти в 1/4 финала турнира, проиграв по сумме двух матчей «Лацио» (2:2; 0:2).

    Источник: УЕФА

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    16.03.2018 15:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 16 марта 2018, 19:41

      А еще никто не понял что Динамо не просто так вылетело ?) цэ рука кремля )))

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 19:00

      ну так все равно же развели бы и он должен об этом знать, да и зачем проблем не оберешься.

      4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 марта 2018, 18:58

      ЦСКА и Динамо развели бы их, чтобы они не встретились и могли бы
      сыграть между собой, только в финале ЛЕ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 16 марта 2018, 18:57

      вот именно....что "ОНО"....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 16 марта 2018, 18:41

      Лучше бы Динамо московское

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 18:34

      Проблем с организацией этого матча,было бы выше крыши.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3428

      FRZZ 16 марта 2018, 18:09

      Так киевское «Динамо» не приехало бы в Москву, пришлось бы играть на нейтральном поле.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > FRZZ 16 марта 2018, 21:25

      ..где то на минном поле ДНР или ЛНР.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 марта 2018, 17:02

      Удачи цска. арсенал это конечно не лион, хотя и те были сверхмотивированы, но уровень мотивированного арсенала выше чем лиона, им нужно в лч. .. Главное не слепнуть, и не ждать, что цска прямо зайдет в полу. Жду борьбы! вон милан как вытеле, считай с треском...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > DeStar 16 марта 2018, 17:23

      Со своей игрой, они точно Атлетико не победят!!

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 16 марта 2018, 15:55

      Вас бы все равно развели вплоть до финала , если бы такое случилось !

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon > ROSTOV SUPER 16 марта 2018, 16:00

      Он имеет ввиду что в финале хотел с ними сыграть :)

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > panmon 16 марта 2018, 16:47

      Да нет , он пишет " в соперники по четвертьфиналу " !

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      Рейтинг: +2509

      panmon > ROSTOV SUPER 19 марта 2018, 11:52

      Точно

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