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    ЦСКА не проигрывает, если забивает Головин

    В четверг, 15 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Лион» и ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

    Полузащитник армейского клуба Александр Головин открыл счет в этой игре, сообщает InStat. Он стал автором уникальной серии. Во всех матчах, в которых забивал Головин, ЦСКА побеждал. Стоит отметить, что ни один представитель РФПЛ не может похвастстаться таким же достижением.

    Гол Александра в ворота «Лиона» стал одиннадцатым за ЦСКА во всех турнирах и первым в еврокубках.

    Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2018 10:14
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