ЦСКА не проигрывает, если забивает Головин

В четверг, 15 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались «Лион» и ЦСКА. Игра завершилась со счетом 2:3 (первый матч – 1:0).

Полузащитник армейского клуба Александр Головин открыл счет в этой игре, сообщает InStat. Он стал автором уникальной серии. Во всех матчах, в которых забивал Головин, ЦСКА побеждал. Стоит отметить, что ни один представитель РФПЛ не может похвастстаться таким же достижением.

Гол Александра в ворота «Лиона» стал одиннадцатым за ЦСКА во всех турнирах и первым в еврокубках.

Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!