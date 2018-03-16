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  • Голы Головина, Мусы и Вернблума принесли ЦСКА победу в Лионе

Голы Головина, Мусы и Вернблума принесли ЦСКА победу в Лионе

16 марта 2018, 00:58
146

Сегодня во Франции прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА. Московский клуб выиграл со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал.

В первой игре французская команда победила со счетом 1:0.

За ходом встречи можно было следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

0:1 – Головин, 39

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1:1 – Корне, 58

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1:2 – Муса, 60

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1:3 – Вернблум, 65

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2:3 – Диас, 71

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Источник: Twitter
Лига Европы Лион ЦСКА
Комментарии (146)
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lekseij2007
1521151198
Бились сегодня ЦСКА ДОСТОЙНО! Заслуженная победа.
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Burunduk
1521151229
Браво ЦСКА!!! Пусть Манчини смотрит как надо, без покупок и с большими потерями играть!!!
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bset
1521151299
Ура! Просто праздник какой-то! Конечно, в конце пришлось поднапрячься. Все-таки уровень игроков намного выше. Жаль, что мы одни прошли. Ждали там же Зенит, но не повезло, к сожалению.
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Татарин за ЦСКА
1521151380
ЦСКА с победой. Мусу с дебютным голом. Головина с голом-красавцем. Вернблуму ничего говорить не буду,он сам всё знает. Акинфееву просто огромное спасибо,особенно за первый тайм!!!! Футбол-который мы заслужили. Всем спасибо,кто нас поддержал!!!
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Dimon 007
1521151526
ЦСКА это просто дно.... Еле отскочили... девочки которые боялись играть в футбол..... !!!!!!!! Тянули время 15 минут..... !!!!!!! запомните этот матч и эту затяжку времени и больше не вопите когда против вас так играют.... !!!!!! хороший матч так засрать!!!!!!!! Дзагоев дно, Натхо дно, Игнашевич просто дно...... Это называется ни себе ни людям... Лион в 1000 раз лучше! ЦСКА команда гондонов!
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makdim2906
1521151598
Молодцы! От имени болельщиков Спартака поздравляю всех поклонников ЦСКА и московского - российского - футбола. Питер к нам не относится - пусть тратит и дальше миллионы долларов на бездарные трансферы, показывает никчемную игру с командами, которые еще 4 года назад обитались в ТРЕТЬЕЙ лиге, жалуется на всех. Жаль Локо, но там без шансов. Армейцам удачи в ЛЕ! Пусть без покупок, пусть без миллионных трат, но они - мужики, а не плаксивые девки из города на болоте.
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rostik-100
1521151616
Болельщики, Вы посмотрите на глаза Гончаренко, Головина, Дзагоева, Вермблума, Набабкина, да че там, Березуцких, Игнашевича и всей команды, у людей глаза ГОРЯТ ГОРЯТ, без Васина, Фернандеса, и всем тренерам с "второй столицы", учитесь УМИРАТЬ ЗА СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ, а не ""ныть"". ЦСКА, я ниже писал, кто читал, что мы сегодня забьем 2-3 мяча, я был уверен, потому что это команда с большой буквы КОМАНДА.
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sobaka120982
1521152917
Болею в еврокубках за Россию!но вот если локо просто вынесли то зенит конечно сам лажанулся!( не чита таким составом проигрывать сейчас) но от моих коняшек я ни чего не ждал,боялся сгладить))) и вот оно!!!! Это было красиво от 1 минут до последней!!!;
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nbv
1521153797
ЦСКА красавцы. Болею за Спартак, но сегодня болел за ЦСКА как никогда. Особенно после того как Лион забил гол когда мяч ушел за линию ворот. Так хотелось наказать лягушатников. И ЦСКА молодцы это сделали, не расклеились. Поздравляю всех болел ЦСКА с победой и выходом в 1/4 финала. Пример для Зенита, когда не вкладывается куча денег в команду а есть результат.
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Сармат Ростов
1521168843
Что сказать! МОЛОДЦЫ!!! Мои искренние поздравления!!! Приятно было смотреть на классную игру!!!
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