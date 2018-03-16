Голы Головина, Мусы и Вернблума принесли ЦСКА победу в Лионе

Сегодня во Франции прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и ЦСКА. Московский клуб выиграл со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал.

В первой игре французская команда победила со счетом 1:0.

За ходом встречи можно было следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

0:1 – Головин, 39

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1:1 – Корне, 58

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1:2 – Муса, 60

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1:3 – Вернблум, 65

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2:3 – Диас, 71