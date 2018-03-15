Семин: «Два разгрома от «Атлетико» – хороший удар по самолюбию»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итог противостояния с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

По сумме двух встреч железнодорожники проиграли со счетом 1:8 и вылетели из турнира.

«У нас комфортный подбор игроков, нам их хватит, чтобы участвовать в одном турнире и довести его, на мой взгляд, до логического конца. Тем более сегодняшний матч и игра в Мадриде – хороший удар по самолюбию, позволяющий посмотреть на себя по-другому. Хотя к игрокам претензий нет, они молодцы. Но напротив была команда сильнее», – сказал Семин.

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