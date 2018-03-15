Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «Два разгрома от «Атлетико» – хороший удар по самолюбию»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итог противостояния с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

    По сумме двух встреч железнодорожники проиграли со счетом 1:8 и вылетели из турнира.

    «У нас комфортный подбор игроков, нам их хватит, чтобы участвовать в одном турнире и довести его, на мой взгляд, до логического конца. Тем более сегодняшний матч и игра в Мадриде – хороший удар по самолюбию, позволяющий посмотреть на себя по-другому. Хотя к игрокам претензий нет, они молодцы. Но напротив была команда сильнее», – сказал Семин.

    Миранчуки могли бы играть в «Атлетико». И мы серьезно

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2018 23:25
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 16 марта 2018, 09:52

      Что-то не то Сёмин говорит...Кажется, не тот план выбран на игру,сильно уж открытая игра со стороны Локомотива.Палыч определённо виноват,ну очень крупно проиграли,стыдно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Юрий Крутько 16 марта 2018, 13:38

      а какой был смысл после 0-3 в обороне сидеть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 16 марта 2018, 09:24

      Ну что,Палыч ответил объективно и весело-у команды нет такого классного подбора игроков,какой был у соперника! Кроме того,изначавльно перед сезоном
      не стояла цель успешного выступления в ЛЕ и то,что команда смогла весной вполне достойно дойти до одной восьмой-это неплохой результат,то есть это был максимум того,чего можно было достигнуть!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 > nemolod 16 марта 2018, 11:02

      Я понял бы эту веселость, если бы играли любители после разгрузки вагонов..... но это профи и получают бешеные бабки и футбол это их работа и их жизнь... Бездарно прожигают время , лоботрясы - на поле надо играть и играть хорошо, а болтать пусть идут на ТНТ в КОМЕДИКЛАБ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 16 марта 2018, 07:50

      Все по честному , команда настроена на один турнир - РФПЛ , упираться с грандом и хотя бы порадовать своих болельщиков достойной игрой ни кто не собирался !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 марта 2018, 05:54

      Ну что здесь сказать:- Всё по честному-за два матча результат такой же как и у Спартака против Ливерпуля.(количество мячей в обе стороны)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 16 марта 2018, 00:12

      ..."к игрокам претензий нет, они молодцы"...т е. проиграли с разгромным счётом на своём поле и "молодцы"? Хи-хи...А кто тогда не "молодец"? Может тренер, может трава на поле росла не в ту сторону, может погоду американцы испортили? Т.е. тренера всё устраивает? Странно...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > sevsor 16 марта 2018, 00:50

      Действительно, к чему все эти внутренние чемпионства, если на поверку в международных матчах всё это - пшик!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +380

      aimer1988 > Tostao 16 марта 2018, 01:12

      Какой еще пшик? Это не в групповом этапе разгром, а в плей-офф, да еще от топовой команды. Сравните стоимость Локо и Атлетико. Тем более у Локо за последнее время очень мало опыта выступления в еврокубках, команду Палыч только недавно строить начал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > sevsor 16 марта 2018, 01:56

      Если тренер говорит к игрокам претензий нет - значит он понимает что вина вся на нем... оба матча разгромные и оба тактически провалил тренер... вот и все! Желаю локо чемпионства, а Палыч наш тренер навсегда!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > sevsor 16 марта 2018, 09:08

      Хатабыч! Когда я вчера говорил что нужен щёт 5-1 я не это имел в виду!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > fortune-bva 16 марта 2018, 09:09

      а если в школе сборная первых классов проиграет сборной выпускников то тоже виноват тренер? или претензии к первоклашкам у тренера должны быть?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > спанчес 16 марта 2018, 11:13

      понимаешь же, что сравнение неуместное?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 марта 2018, 00:02

      Желаю Локо проснуться от этого удара

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 марта 2018, 23:51

      Играть на поле надо, а не разговоры на публику....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 марта 2018, 23:28

      ну,юрпалыч сёдня с горя и можно крэпко мэкнуть...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11