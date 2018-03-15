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  • Дубль Торреса помог «Атлетико» победить «Локомотив» в Москве

Дубль Торреса помог «Атлетико» победить «Локомотив» в Москве

15 марта 2018, 20:51
55

Сегодня в Москве прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико». Мадридский клуб победил со счетом 5:1.

Дубль у гостей сделали Фернандо Торрес. Дебютным голом за железнодорожников отметился Мацей Рыбус.

За ходом встречи можно было следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

0:1 – Корреа, 16

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1:1 – Рыбус, 20

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1:2 – Ньигес, 47

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1:3 – Торрес, 65 (с пенальти)

1:4 – Торрес, 70

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1:5 – Гризманн, 85

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Источник: Twitter
Лига Европы Локомотив Атлетико
Комментарии (55)
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_Marqella_
1521136437
Это фиаско......позорище...других слов нет !!!!!
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absent32
1521136440
я не расстроен результатом и командой... конечно обидно, что столько пропустили. но я уверен, что ни кто из наших не сыграл бы лучше Локомотива с Атлетико!!!
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prezent2017
1521136475
К команде 0-7 добавилась команда 1-8. Ничего страшного, они же наши лидеры!
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NIK32RUS
1521136516
серьезное поражение для команды готовящейся стать чемпионами страны! Стоит задуматься!
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retiremen
1521136538
Страшно подумать какой уровень нашего футбола.... Локо винить, себя не уважать. Парни играли как их научили это делать.
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absent32
1521136541
И пошли вы все в очко!!! за своими смотрите как играют!!! вы уровень Атлетико видели?! и любой адекватный меня поддержит!!!
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KB_Krasnogorsk
1521136612
0:7 - говорили они)))
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alek-pashckov
1521136628
я не болельщик локо но искренне их жаль!!!
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Нострадамус_Саша
1521136750
Первый пошел ...
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Spartak №1
1521138027
на сегодняшний день Атлетико любому российскому клубу в двух матчах 8-10 штук от нечего делать проштампует. И это все будет по делу. Сегодня неутруждая себя 5 отлистал. И это реальный уровень футбола в стране. О четвертьфинале ЛЧ даже ЛЕ РОС клубам можно даже и не мечтать
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