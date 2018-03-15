Дубль Торреса помог «Атлетико» победить «Локомотив» в Москве

Сегодня в Москве прошел ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико». Мадридский клуб победил со счетом 5:1.
Дубль у гостей сделали Фернандо Торрес. Дебютным голом за железнодорожников отметился Мацей Рыбус.
За ходом встречи можно было следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».
0:1 – Корреа, 16
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1:1 – Рыбус, 20
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1:2 – Ньигес, 47
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1:3 – Торрес, 65 (с пенальти)
1:4 – Торрес, 70
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1:5 – Гризманн, 85
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Источник: Twitter