Погба, Гризманн и Мбаппе – в составе сборной Франции на матчи с Колумбией и Россией

погба вообще это футболист чтоль? бездарность !
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с 23 футболистами для заявки на товарищеские матчи с командами Колумбии и России, сообщает пресс-служба французской федерации футбола.
Вратари: Альфонс Ареола, Уго Льорис, Стив Манданда.
Защитники: Лука Динь, Лукас Эрнандес, Лоран Косиельни, Преснел Кимпембе, Джибриль Сидибе, Бенжамен Павар, Самуэль Умтити, Рафаэль Варан.
Полузащитники: Блез Матюиди, Поль Погба, Адриен Рабьо, Н'Голо Канте, Корентин Толиссо, Тома Лемар.
Нападающие: Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Антони Марсьяль, Килиан Мбаппе, Флорьян Товен, Виссам Бен-Йеддер.
Французы сыграют со сборной Колумбии 23 марта, с хозяевами чемпионата мира – 27 числа.