Погба, Гризманн и Мбаппе – в составе сборной Франции на матчи с Колумбией и Россией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с 23 футболистами для заявки на товарищеские матчи с командами Колумбии и России, сообщает пресс-служба французской федерации футбола.

Вратари: Альфонс Ареола, Уго Льорис, Стив Манданда.

Защитники: Лука Динь, Лукас Эрнандес, Лоран Косиельни, Преснел Кимпембе, Джибриль Сидибе, Бенжамен Павар, Самуэль Умтити, Рафаэль Варан.

Полузащитники: Блез Матюиди, Поль Погба, Адриен Рабьо, Н'Голо Канте, Корентин Толиссо, Тома Лемар.

Нападающие: Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Антони Марсьяль, Килиан Мбаппе, Флорьян Товен, Виссам Бен-Йеддер.

Французы сыграют со сборной Колумбии 23 марта, с хозяевами чемпионата мира – 27 числа.