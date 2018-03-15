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    Погба, Гризманн и Мбаппе – в составе сборной Франции на матчи с Колумбией и Россией

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с 23 футболистами для заявки на товарищеские матчи с командами Колумбии и России, сообщает пресс-служба французской федерации футбола.

    Вратари: Альфонс Ареола, Уго Льорис, Стив Манданда.

    Защитники: Лука Динь, Лукас Эрнандес, Лоран Косиельни, Преснел Кимпембе, Джибриль Сидибе, Бенжамен Павар, Самуэль Умтити, Рафаэль Варан.

    Полузащитники: Блез Матюиди, Поль Погба, Адриен Рабьо, Н'Голо Канте, Корентин Толиссо, Тома Лемар.

    Нападающие: Оливье Жиру, Антуан Гризманн, Усман Дембеле, Антони Марсьяль, Килиан Мбаппе, Флорьян Товен, Виссам Бен-Йеддер.

    Французы сыграют со сборной Колумбии 23 марта, с хозяевами чемпионата мира – 27 числа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 18:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 марта 2018, 19:36

      погба вообще это футболист чтоль? бездарность !

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