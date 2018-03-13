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    «Реал» готов отпустить Бензема за 50 миллионов или включить его в сделку по Неймару

    Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть Мадрид в летнее трансферное окно. «Бланкос» готовы отпустить француза в другой клуб за 50 миллионов евро. Именно с этой суммы сливочные готовы начать переговоры о продаже.

    Существует также возможность, что «галактикос» включат 30-летнего футболиста в сделку по приобретению форварда «ПСЖ» Неймара.

    Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В текущем сезоне он принял участие в 33-х матчах, записав на свой счет восемь голов и девять результативных передач.

    Источник: A Bola

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    13.03.2018 12:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 марта 2018, 17:49

      Все могу понять , кроме одного ! Зачем Зидану Неймар !? Неужели он думает , что вправит мозги этому самовлюбленному юноше !? Это уже диагноз !

      0
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      Рейтинг: +118

      clozzi 13 марта 2018, 15:14

      ппц 50 лямов за Бензима чет они вообще с дуба рухнули...

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 13 марта 2018, 14:38

      И дешевле будет и лучше, чем только за Неймара отдавать 400-500 лямов можно за них обоих взять

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 13 марта 2018, 14:37

      По мне так Ней хороший игрок, но не нужен он Реалу с его составом, вот Салах и Кейн идеальное приобретение, продать Бэйла и Бензема точно

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 13 марта 2018, 14:30

      Бензема давно продать надо, вместо него нужен мобильный нападающий типа Суареса, Икарди, Агуэро. Неймар так же не нужен, Роналду еще пару сезонов а то и больше будет играть на уровне. Лучше Саллаха купить

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 13 марта 2018, 13:20

      не нужен неймар и бензема тоже не нужен.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 марта 2018, 13:11

      Нет

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 марта 2018, 12:40

      В одной команде сразу два "звездуна" будет? И оба будут командовать? Тогда Реалу грозят проблемы, прежде всего из-за сложной морально-психологической обстановки в коллективе.

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