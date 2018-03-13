«Реал» готов отпустить Бензема за 50 миллионов или включить его в сделку по Неймару

Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть Мадрид в летнее трансферное окно. «Бланкос» готовы отпустить француза в другой клуб за 50 миллионов евро. Именно с этой суммы сливочные готовы начать переговоры о продаже.

Существует также возможность, что «галактикос» включат 30-летнего футболиста в сделку по приобретению форварда «ПСЖ» Неймара.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В текущем сезоне он принял участие в 33-х матчах, записав на свой счет восемь голов и девять результативных передач.