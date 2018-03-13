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  • «Реал» готов отпустить Бензема за 50 миллионов или включить его в сделку по Неймару

«Реал» готов отпустить Бензема за 50 миллионов или включить его в сделку по Неймару

13 марта 2018, 12:35
8

Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть Мадрид в летнее трансферное окно. «Бланкос» готовы отпустить француза в другой клуб за 50 миллионов евро. Именно с этой суммы сливочные готовы начать переговоры о продаже.

Существует также возможность, что «галактикос» включат 30-летнего футболиста в сделку по приобретению форварда «ПСЖ» Неймара.

Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В текущем сезоне он принял участие в 33-х матчах, записав на свой счет восемь голов и девять результативных передач.

Источник: A Bola
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Бензема Карим Неймар
Комментарии (8)
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zatonn
1520934018
В одной команде сразу два "звездуна" будет? И оба будут командовать? Тогда Реалу грозят проблемы, прежде всего из-за сложной морально-психологической обстановки в коллективе.
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Александр ЗА
1520935906
Нет
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DeStar
1520936412
не нужен неймар и бензема тоже не нужен.
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Dgad
1520940622
Бензема давно продать надо, вместо него нужен мобильный нападающий типа Суареса, Икарди, Агуэро. Неймар так же не нужен, Роналду еще пару сезонов а то и больше будет играть на уровне. Лучше Саллаха купить
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Football06
1520941048
По мне так Ней хороший игрок, но не нужен он Реалу с его составом, вот Салах и Кейн идеальное приобретение, продать Бэйла и Бензема точно
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Football06
1520941125
И дешевле будет и лучше, чем только за Неймара отдавать 400-500 лямов можно за них обоих взять
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clozzi
1520943261
ппц 50 лямов за Бензима чет они вообще с дуба рухнули...
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dok66
1520952553
Все могу понять , кроме одного ! Зачем Зидану Неймар !? Неужели он думает , что вправит мозги этому самовлюбленному юноше !? Это уже диагноз !
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