Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Созин: «ЦСКА точно является фаворитом матча с «Лионом»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Лионом».

    «ЦСКА играет дома, при своих зрителях и точно является фаворитом встречи. «Лион» хорошая команда, но она по силам армейцам.

    Потеря Марио Фернандеса – большая проблема для Виктора Гончаренко, ведь он один из ключевых игроков армейцев. Несмотря на это, главный тренер сможет найти выход из ситуации и найдет, кем заменить Фернандеса. Радует, что кроме Васина и Марио все остальные игроки в полном порядке. Есть Бибрас Натхо, Александр Головин и Алан Дзагоев, которые сегодня будут дирижировать игрой ЦСКА.

    Московские морозы помогут хозяевам, ведь для французов будет непривычно играть в такой холод. Не буду давать прогноз на точный счет, но скажу, что ЦСКА не проиграет», – сказал Созин.

    Матч ЦСКА – «Лион» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2018 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 8 марта 2018, 22:29

      0-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 марта 2018, 21:36

      С такой игрой кони не пройдут. Атаки нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 20:48

      Порадуем французов московскими морозами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 марта 2018, 19:59

      да какая разница кто фаворит, главное кто в итоге одержит победу и надеюсь это будут ЦСКА!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > OfaZavr 8 марта 2018, 20:35

      Спасибо за солидарность..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +188

      scor-666-009 > за ЦСКА с 1980г 8 марта 2018, 21:16

      Я считаю, что так и должно быть... Не важно за кого ты болеешь, за ЦСКА, Зенит, Локомотив или другой российский клуб, в Еврокубках нужно всех наших поддерживать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > за ЦСКА с 1980г 9 марта 2018, 09:09

      в еврокубках всегда за всех наших!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > scor-666-009 9 марта 2018, 09:16

      все верно, полностью согласен!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11