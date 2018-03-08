Созин: «ЦСКА точно является фаворитом матча с «Лионом»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Лионом».

«ЦСКА играет дома, при своих зрителях и точно является фаворитом встречи. «Лион» хорошая команда, но она по силам армейцам.

Потеря Марио Фернандеса – большая проблема для Виктора Гончаренко, ведь он один из ключевых игроков армейцев. Несмотря на это, главный тренер сможет найти выход из ситуации и найдет, кем заменить Фернандеса. Радует, что кроме Васина и Марио все остальные игроки в полном порядке. Есть Бибрас Натхо, Александр Головин и Алан Дзагоев, которые сегодня будут дирижировать игрой ЦСКА.

Московские морозы помогут хозяевам, ведь для французов будет непривычно играть в такой холод. Не буду давать прогноз на точный счет, но скажу, что ЦСКА не проиграет», – сказал Созин.

Матч ЦСКА – «Лион» начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.