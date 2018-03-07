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    Гончаренко: «Проиграть «Лиону» можно и при хорошей игре»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от встречи с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы.

    «Видели как минимум пять последних матчей «Лиона» во внутреннем чемпионате, игры с «Вильярреалом». Думаю, команда достаточно сильна, у них есть ряд сильных игроков в составе. Это противостояние будет достаточно интересным. Для тренера не совсем правильно оценивать соперника по результату. Важно оценивать, как они атакуют и обороняются, как используют стандартные положения. А результат… Все знают, что проиграть можно и при хорошей игре.

    Чего не хватает Мусе и Витиньо? Думаю, если говорить о Мусе, то на него влияет ещe нехватка игровой практики. Соответственно из-за этого страдает и связка с Витиньо. Но правильно говорить об атакующей игре всей команды в целом – здесь есть что улучшать.

    Что касается оценки игры в обороне, то если вы имеете в виду какие-то наши кадровые трудности, то напомню, что у нас много игроков может выступать на разных позициях. Нам важно найти баланс у себя, а дальше уже думать о Депае, Траоре и Диасе.

    На такой стадии участвуют те команды, которые умеют и любят атаковать позиционно. Очень важно, чтобы поле по качеству не стало хуже, я пока не видел его состояние – надеюсь, всe в порядке. Думаю, что у любой травмы есть комплекс причин, а не мороз или усталость. Мы реагируем на мороз, сокращая разминку. Не думаю, что завтра будут какие-то проблемы с погодой», — сказал белорус.

    Первый матч противостояния состоится завтра в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 14:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 15:48

      Лион обычный середнячок и ЦСКА он по силам .Удачи.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 18:56

      конечно будет непросто, но одержать победу вполне по силам. удачи армейцам!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 7 марта 2018, 18:10

      Тяжело будет даже при отсутствии Фекира, надеюсь Муса начнет уже завтра показывать качественный футбол и главное забивать голы!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:09

      Гончаренко до игры склеил ласты.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 7 марта 2018, 14:55

      Никто и не требует от вас слишком красивой игры. Выиграть! На зубах, на нервах, через "не могу" как угодно. С "автобусом" или без него. Как Бикеич у Барселоны...Выходите и бейтесь!

      6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 14:46

      Всё по делу сказано!!!Удачи ЦСКА!!!

      8
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 7 марта 2018, 14:42

      хорошая игра армейцев закончилась с отъездом вагнера, хотя результаты были и удар команда держала, в отличие от того же спартака(горько осознавать) с французами нужно действовать ровно так же, как в матче с зенитом жестко, жестоко, остервенело... запугать и сломать, в противном случае вылет - В ФУТБОЛ лион москвичам не переиграть, с фекиром или без него))) кони удачи

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Боцман59rus 7 марта 2018, 16:53

      Последняя фраза не очень понятна. Ты болеешь за Лион, тогда зачем
      ты, сюда пришёл?

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 14:42

      Победим обязательно! Зачем же тогда девчонок завлекать на стадион сюрпризами.

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 7 марта 2018, 14:26

      Дорогой земляк Виктор, ты заранее ищешь оправдание будущему поражению? На тебя это так непохоже! Выше голову, Лион для тебя и команды пройти вполне по силам!

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