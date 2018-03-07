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Гончаренко: «Проиграть «Лиону» можно и при хорошей игре»

7 марта 2018, 14:27
10

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от встречи с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Видели как минимум пять последних матчей «Лиона» во внутреннем чемпионате, игры с «Вильярреалом». Думаю, команда достаточно сильна, у них есть ряд сильных игроков в составе. Это противостояние будет достаточно интересным. Для тренера не совсем правильно оценивать соперника по результату. Важно оценивать, как они атакуют и обороняются, как используют стандартные положения. А результат… Все знают, что проиграть можно и при хорошей игре.

Чего не хватает Мусе и Витиньо? Думаю, если говорить о Мусе, то на него влияет ещe нехватка игровой практики. Соответственно из-за этого страдает и связка с Витиньо. Но правильно говорить об атакующей игре всей команды в целом – здесь есть что улучшать.

Что касается оценки игры в обороне, то если вы имеете в виду какие-то наши кадровые трудности, то напомню, что у нас много игроков может выступать на разных позициях. Нам важно найти баланс у себя, а дальше уже думать о Депае, Траоре и Диасе.

На такой стадии участвуют те команды, которые умеют и любят атаковать позиционно. Очень важно, чтобы поле по качеству не стало хуже, я пока не видел его состояние – надеюсь, всe в порядке. Думаю, что у любой травмы есть комплекс причин, а не мороз или усталость. Мы реагируем на мороз, сокращая разминку. Не думаю, что завтра будут какие-то проблемы с погодой», — сказал белорус.

Первый матч противостояния состоится завтра в Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы ЦСКА Лион Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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zatonn
1520421987
Дорогой земляк Виктор, ты заранее ищешь оправдание будущему поражению? На тебя это так непохоже! Выше голову, Лион для тебя и команды пройти вполне по силам!
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DOCTOR PENALTY
1520422948
Победим обязательно! Зачем же тогда девчонок завлекать на стадион сюрпризами.
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Боцман59rus
1520422958
хорошая игра армейцев закончилась с отъездом вагнера, хотя результаты были и удар команда держала, в отличие от того же спартака(горько осознавать) с французами нужно действовать ровно так же, как в матче с зенитом жестко, жестоко, остервенело... запугать и сломать, в противном случае вылет - В ФУТБОЛ лион москвичам не переиграть, с фекиром или без него))) кони удачи
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Татарин за ЦСКА
1520423171
Всё по делу сказано!!!Удачи ЦСКА!!!
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Чикомас
1520423716
Никто и не требует от вас слишком красивой игры. Выиграть! На зубах, на нервах, через "не могу" как угодно. С "автобусом" или без него. Как Бикеич у Барселоны...Выходите и бейтесь!
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prezent2017
1520435393
Гончаренко до игры склеил ласты.
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Сильвербой
1520435423
Тяжело будет даже при отсутствии Фекира, надеюсь Муса начнет уже завтра показывать качественный футбол и главное забивать голы!!!
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OfaZavr
1520438177
конечно будет непросто, но одержать победу вполне по силам. удачи армейцам!
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zigbert
1520513309
Лион обычный середнячок и ЦСКА он по силам .Удачи.
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