Гончаренко: «Проиграть «Лиону» можно и при хорошей игре»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от встречи с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Видели как минимум пять последних матчей «Лиона» во внутреннем чемпионате, игры с «Вильярреалом». Думаю, команда достаточно сильна, у них есть ряд сильных игроков в составе. Это противостояние будет достаточно интересным. Для тренера не совсем правильно оценивать соперника по результату. Важно оценивать, как они атакуют и обороняются, как используют стандартные положения. А результат… Все знают, что проиграть можно и при хорошей игре.



Чего не хватает Мусе и Витиньо? Думаю, если говорить о Мусе, то на него влияет ещe нехватка игровой практики. Соответственно из-за этого страдает и связка с Витиньо. Но правильно говорить об атакующей игре всей команды в целом – здесь есть что улучшать.



Что касается оценки игры в обороне, то если вы имеете в виду какие-то наши кадровые трудности, то напомню, что у нас много игроков может выступать на разных позициях. Нам важно найти баланс у себя, а дальше уже думать о Депае, Траоре и Диасе.



На такой стадии участвуют те команды, которые умеют и любят атаковать позиционно. Очень важно, чтобы поле по качеству не стало хуже, я пока не видел его состояние – надеюсь, всe в порядке. Думаю, что у любой травмы есть комплекс причин, а не мороз или усталость. Мы реагируем на мороз, сокращая разминку. Не думаю, что завтра будут какие-то проблемы с погодой», — сказал белорус.

Первый матч противостояния состоится завтра в Москве.