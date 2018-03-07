Милнеру нет разницы, с кем играть в четвертьфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметил, что его команда не показала лучшую игру против «Порту» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, но добилась своей цели – выхода в следующий раунд турнира.

«Сегодня мы не показали свой лучший футбол, но вышли в четвертьфинал. Нет никакой разницы, кто нам теперь достанется, на этой стадии турнира все команды хороши», – считает Милнер.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Порту» завершилась со счетом 0:0. В первом матче сильнее были англичане – 5:0.