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    Милнеру нет разницы, с кем играть в четвертьфинале Лиги чемпионов

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметил, что его команда не показала лучшую игру против «Порту» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов, но добилась своей цели – выхода в следующий раунд турнира.

    «Сегодня мы не показали свой лучший футбол, но вышли в четвертьфинал. Нет никакой разницы, кто нам теперь достанется, на этой стадии турнира все команды хороши», – считает Милнер.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Порту» завершилась со счетом 0:0. В первом матче сильнее были англичане – 5:0.

    Источник: УЕФА

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    07.03.2018 07:50
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