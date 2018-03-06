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    Моуринью: «Матч с «Кристал Пэлас» получился потрясающим, как и камбэк»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал потрясающим возвращение своей команды во встрече с «Кристал Пэлас».

    «Матч получился зрелищным для телезрителей и болельщиков на стадионе, но трудный для всех остальных, в том числе – для меня. Мы допускали слишком много ошибок. Во втором тайме мы показали потрясающую самоотдачу и очень качественный футбол, но при этом совершили огромное количество оплошностей при игре в обороне. Имею в виду не только защитников, но игру команды в обороне в целом.

    Я не люблю, когда мои футболисты играют неорганизованно. Но матч получился потрясающим, как и камбэк. Для нас эта побед крайне важна, так как за девять туров до финиша мы оторвались от пятого места и «Челси» на девять очков. Не сказал бы, что это великолепно, но это нормально», – сказал Моуринью после игры.

    Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:3.

    Источник: Skysports

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    06.03.2018 11:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 8 марта 2018, 19:05

      Матч реально был очень интересным. А в конце я просто обалдел от счастья!

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      Рейтинг: +32

      milanium 6 марта 2018, 16:30

      ха ха ха "оторвались от пятого места и «Челси» на девять очков" ))). А ты бойся ливерпуля

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      Рейтинг: +49

      Kyvalda > milanium 7 марта 2018, 03:13

      А что ливер???

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