Моуринью: «Матч с «Кристал Пэлас» получился потрясающим, как и камбэк»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал потрясающим возвращение своей команды во встрече с «Кристал Пэлас».

«Матч получился зрелищным для телезрителей и болельщиков на стадионе, но трудный для всех остальных, в том числе – для меня. Мы допускали слишком много ошибок. Во втором тайме мы показали потрясающую самоотдачу и очень качественный футбол, но при этом совершили огромное количество оплошностей при игре в обороне. Имею в виду не только защитников, но игру команды в обороне в целом.

Я не люблю, когда мои футболисты играют неорганизованно. Но матч получился потрясающим, как и камбэк. Для нас эта побед крайне важна, так как за девять туров до финиша мы оторвались от пятого места и «Челси» на девять очков. Не сказал бы, что это великолепно, но это нормально», – сказал Моуринью после игры.

Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 2:3.