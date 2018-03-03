Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «В Англии мою фамилию переводили как «девушка легкого поведения на небе»

    Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, как произносили его фамилию в Англии, когда он возглавлял «Халл» с июня по декабрь 2017 года.

    «Я и в школе специальной занимался и с педагогом. Как мне сказал преподаватель, финишную прямую я никогда не вижу. Но главное – у меня нет разговорного барьера. Я свободно общаюсь со всеми на любые темы. И интервью на английском тоже давал.

    Да, дословно мою фамилию можно перевести как «девушка легкого поведения на небе» (англ. – slut sky). Но когда англичане обращались ко мне, они все время называли меня по имени. Обыгрывание фамилии было только в первое время. Поначалу было немного непривычно. Но потом они стали произносить фамилию правильно», – сказал Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2018 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 3 марта 2018, 17:12

      "В космосе" точнее бы смысл передало.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 марта 2018, 16:26

      меняй фамилию чтобы звучало как //ангел на небе//

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 3 марта 2018, 16:25

      А разве не так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 3 марта 2018, 16:23

      Слуцкий любит сам над собой подшутить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv 3 марта 2018, 16:20

      Вот поучаствовал раз в КВН и понеслось))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 3 марта 2018, 15:40

      небесный шлюх крч

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Snek 3 марта 2018, 16:38

      Ну да, примерно так)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 3 марта 2018, 15:25

      Ну тогда уж "бл@$ское небо"...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Измайловский Кочегар 3 марта 2018, 15:29

      не... мертвая проститутка

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11