Слуцкий: «В Англии мою фамилию переводили как «девушка легкого поведения на небе»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, как произносили его фамилию в Англии, когда он возглавлял «Халл» с июня по декабрь 2017 года.

«Я и в школе специальной занимался и с педагогом. Как мне сказал преподаватель, финишную прямую я никогда не вижу. Но главное – у меня нет разговорного барьера. Я свободно общаюсь со всеми на любые темы. И интервью на английском тоже давал.

Да, дословно мою фамилию можно перевести как «девушка легкого поведения на небе» (англ. – slut sky). Но когда англичане обращались ко мне, они все время называли меня по имени. Обыгрывание фамилии было только в первое время. Поначалу было немного непривычно. Но потом они стали произносить фамилию правильно», – сказал Слуцкий.