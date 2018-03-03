Мальдини: «Милан», наконец-то, стал командой»

Не знаю, хотелось бы в это верить, матч с Интером и еврокубковые с Арсеналом покажут, это будет серьезный экзамен для Гаттузо
Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини поделился ожиданиями от матча 27-го тура Серии А против «Интера».
«Завтрашнее дерби будет очень деликатным. Особенно для «Интера», которые находятся в худшем состоянии по сравнению с первым матчем против «россонери» в начале сезона (прим. – встреча состоялась в восьмом туре и завершилась победой «нерадзурри» – 3:2).
С другой стороны, «Милан» начал очень плохо из-за большого количества новых приобретений и смены владельца клуба, но, наконец-то, обрел представление настоящей команды.
Кроме того, «россонери» могут задуматься о четвертом месте, поэтому посмотрим, как все будет», – сказал Мальдини.
Матч «Милан» – «Интер» состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало – в 22:45 по московскому времени.