Мальдини: «Милан», наконец-то, стал командой»

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини поделился ожиданиями от матча 27-го тура Серии А против «Интера».

«Завтрашнее дерби будет очень деликатным. Особенно для «Интера», которые находятся в худшем состоянии по сравнению с первым матчем против «россонери» в начале сезона (прим. – встреча состоялась в восьмом туре и завершилась победой «нерадзурри» – 3:2).

С другой стороны, «Милан» начал очень плохо из-за большого количества новых приобретений и смены владельца клуба, но, наконец-то, обрел представление настоящей команды.

Кроме того, «россонери» могут задуматься о четвертом месте, поэтому посмотрим, как все будет», – сказал Мальдини.

Матч «Милан» – «Интер» состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало – в 22:45 по московскому времени.