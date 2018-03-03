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    Мальдини: «Милан», наконец-то, стал командой»

    Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини поделился ожиданиями от матча 27-го тура Серии А против «Интера».

    «Завтрашнее дерби будет очень деликатным. Особенно для «Интера», которые находятся в худшем состоянии по сравнению с первым матчем против «россонери» в начале сезона (прим. – встреча состоялась в восьмом туре и завершилась победой «нерадзурри» – 3:2).

    С другой стороны, «Милан» начал очень плохо из-за большого количества новых приобретений и смены владельца клуба, но, наконец-то, обрел представление настоящей команды.

    Кроме того, «россонери» могут задуматься о четвертом месте, поэтому посмотрим, как все будет», – сказал Мальдини.

    Матч «Милан» – «Интер» состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    03.03.2018 12:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 4 марта 2018, 15:39

      Не знаю, хотелось бы в это верить, матч с Интером и еврокубковые с Арсеналом покажут, это будет серьезный экзамен для Гаттузо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 12:37

      Пора Паоло - народ требует зрелищ.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 марта 2018, 17:44

      Рано, рано вы об этом говорите.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 14:12

      Паоло был крут. Удачи Милану!

      2
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      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 3 марта 2018, 13:43

      Стал хорошей командой

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 3 марта 2018, 13:14

      4 декабря??)))я что-то проспал))

      2
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      Рейтинг: +59

      xxxl8484 3 марта 2018, 13:11

      Когда ты играл за Милан такой куйни не было

      3
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