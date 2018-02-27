Рауль: «Икарди достаточно хорош для «Реала»

Легендарный нападающий «Реала» Рауль считает форварда «Интера» Мауро Икарди подходящим игроком для сливочных.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов предложить «нерадзурри» за аргентинца 45 миллионов евро.

«Мауро отличный нападающий. Он обладает качеством, чтобы играть в любой команде, не только в «Реале». Он уже выступает в большом клубе, но ясно, что если он продолжит, многие команды будут заинтересованы в нем», – сказал Рауль.

В текущем сезоне Икарди провел 24 матча, записав на свой счет 18 голов и одну результативную передачу.