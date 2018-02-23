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  • Червиченко: «У «Спартака» был самый проходимый соперник. Видимо, это все, на что способна команда»

Червиченко: «У «Спартака» был самый проходимый соперник. Видимо, это все, на что способна команда»

23 февраля 2018, 20:01
16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вылете московского клуба из Лиги Европы. На стадии 1/16 финала турнира красно-белые по сумме двух встреч уступили «Атлетику» (3:4).

Ранее сообщалось, что из-за поведения болельщиков «Спартак» может быть исключен из еврокубков.

«Сложно это объяснить. На мой взгляд, у «Спартака» был самый проходимый соперник. Что «Селтик», что «Црвена Звезда», что «Ницца» были посильнее испанцев. Видимо, это то, на что сегодня «Спартак» способен.

Хотя, в этом и есть «Спартак» Карреры: то горы, то море. Команда может выдать феерию, а потом получить три-пять голов непонятно почему, непонятно от кого. Как звeзды сходятся – так и получается.

В Москве получили три, в Бильбао настроились и выиграли. «Спартак» лихорадит и кидает из стороны в сторону, даже в чемпионский год было нечто похожее», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Лига Европы Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (16)
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Ливepпуль
1519406485
"Что «Селтик», что «Црвена Звезда», что «Ницца» были посильнее испанцев". Дальше можно не читать
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Asbjorn
1519407049
какой же он дегенерат все таки,так и не научился разбираться в футболе ё
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RotBerg
1519409893
А когда Спартак был стабилен? В 80-е ?)) тогда он был всего лишь лучшим среди худших. Отсутствие евро трофеев это доказывает.
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Seraffim
1519409982
Пожалуйста, не называйте его бывшим президентом "Спартака", многих болельщиков, очень коробит от этого. После "Спартака", он был президентом "Химок", вот пусть и будет бывший президент "Химок".
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Опорник84
1519410549
Как может быть команда из Сербии сильнее Испанского первенства? Ну Шотландия вообще великая футбольная держава! Сколько можно печатать этого червя!
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lekseij2007
1519411914
Ребят, но со согласитесь, Ницца сильнее была Бильбао. Но не сраслось. Мое мнение, просто не повезло в первый матч.
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zabvo9406
1519411941
У этого свина вместо можжечка - студень!!!!
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Сильвербой
1519412809
Бл...., как я мог забыть!? Все сидел и думал, ну чего-то вот не хватает!!! Бубнов, Рейнгольд и, наконец Червиченко, всё, список окончен, дальше можно ничего не писать про вылет Спартака!!!
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ваавва
1519420291
Может по цене состава сравним, кто сильней?
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iBragim2102
1519455312
Я не согласен, Бильбао не смотря на позицию в лиге самый сильный соперник, из всех кто попался нашим командам в 1/16
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