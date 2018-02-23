Червиченко: «У «Спартака» был самый проходимый соперник. Видимо, это все, на что способна команда»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вылете московского клуба из Лиги Европы. На стадии 1/16 финала турнира красно-белые по сумме двух встреч уступили «Атлетику» (3:4).

Ранее сообщалось, что из-за поведения болельщиков «Спартак» может быть исключен из еврокубков.

«Сложно это объяснить. На мой взгляд, у «Спартака» был самый проходимый соперник. Что «Селтик», что «Црвена Звезда», что «Ницца» были посильнее испанцев. Видимо, это то, на что сегодня «Спартак» способен.

Хотя, в этом и есть «Спартак» Карреры: то горы, то море. Команда может выдать феерию, а потом получить три-пять голов непонятно почему, непонятно от кого. Как звeзды сходятся – так и получается.

В Москве получили три, в Бильбао настроились и выиграли. «Спартак» лихорадит и кидает из стороны в сторону, даже в чемпионский год было нечто похожее», – сказал Червиченко.