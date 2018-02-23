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    Червиченко: «У «Спартака» был самый проходимый соперник. Видимо, это все, на что способна команда»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вылете московского клуба из Лиги Европы. На стадии 1/16 финала турнира красно-белые по сумме двух встреч уступили «Атлетику» (3:4).

    Ранее сообщалось, что из-за поведения болельщиков «Спартак» может быть исключен из еврокубков.

    «Сложно это объяснить. На мой взгляд, у «Спартака» был самый проходимый соперник. Что «Селтик», что «Црвена Звезда», что «Ницца» были посильнее испанцев. Видимо, это то, на что сегодня «Спартак» способен.

    Хотя, в этом и есть «Спартак» Карреры: то горы, то море. Команда может выдать феерию, а потом получить три-пять голов непонятно почему, непонятно от кого. Как звeзды сходятся – так и получается.

    В Москве получили три, в Бильбао настроились и выиграли. «Спартак» лихорадит и кидает из стороны в сторону, даже в чемпионский год было нечто похожее», – сказал Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.02.2018 20:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 февраля 2018, 09:55

      Я не согласен, Бильбао не смотря на позицию в лиге самый сильный соперник, из всех кто попался нашим командам в 1/16

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 февраля 2018, 09:16

      не согласен, это не все на что на способен Спартак, из-за банальных ошибок в первой игре и ошибок с выбором состава все это и произошло.

      0
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      Рейтинг: +320

      ваавва 24 февраля 2018, 00:11

      Может по цене состава сравним, кто сильней?

      -1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 23 февраля 2018, 22:19

      Ну как же без Червяка )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2018, 22:06

      Бл...., как я мог забыть!? Все сидел и думал, ну чего-то вот не хватает!!! Бубнов, Рейнгольд и, наконец Червиченко, всё, список окончен, дальше можно ничего не писать про вылет Спартака!!!

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Сильвербой 24 февраля 2018, 12:18

      Еще Ловчев не высказался!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 23 февраля 2018, 21:52

      У этого свина вместо можжечка - студень!!!!

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 23 февраля 2018, 21:51

      Ребят, но со согласитесь, Ницца сильнее была Бильбао. Но не сраслось. Мое мнение, просто не повезло в первый матч.

      -2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 февраля 2018, 21:29

      Как может быть команда из Сербии сильнее Испанского первенства? Ну Шотландия вообще великая футбольная держава! Сколько можно печатать этого червя!

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 23 февраля 2018, 21:24

      О вылез !!!! все залазь назад !!!!

      0
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      Рейтинг: +124

      Seraffim 23 февраля 2018, 21:19

      Пожалуйста, не называйте его бывшим президентом "Спартака", многих болельщиков, очень коробит от этого. После "Спартака", он был президентом "Химок", вот пусть и будет бывший президент "Химок".

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