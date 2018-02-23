Геркус: «Атлетико»? Для нас это вызов, хотя наши шансы на победу невысоки»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Московский клуб сыграет против «Атлетико».

Первая игра пройдет в Мадриде 8 марта, ответная – в Москве 15 марта.

«Эта команда мне представляется самой сильной на сегодняшний день. Надо себя пробовать. Мы давно не встречались с клубами такого класса. Для нас это вызов: сравнить себя с ними, как мы будем выглядеть на их фоне. Плюс для болельщиков это будет очень интересное и захватывающее приключение – выезд в столицу замечательной страны.

«Атлетико» – клуб с историей, у них новый стадион и игроки мирового уровня. Люди увидят футбол высшей пробы на выезде и на «РЖД-Арене» в Черкизово.

Мы для этого и играем, выигрываем кубки, чтобы иметь шанс встретиться с элитой мирового футбола. Будем реалистично смотреть на вещи. Наши шансы на победу невысоки, надо раскрепоститься, показать свою игру и проверить себя», – сказал Геркус.

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