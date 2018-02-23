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    Геркус: «Атлетико»? Для нас это вызов, хотя наши шансы на победу невысоки»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Московский клуб сыграет против «Атлетико».

    Первая игра пройдет в Мадриде 8 марта, ответная – в Москве 15 марта.

    «Эта команда мне представляется самой сильной на сегодняшний день. Надо себя пробовать. Мы давно не встречались с клубами такого класса. Для нас это вызов: сравнить себя с ними, как мы будем выглядеть на их фоне. Плюс для болельщиков это будет очень интересное и захватывающее приключение – выезд в столицу замечательной страны.

    «Атлетико» – клуб с историей, у них новый стадион и игроки мирового уровня. Люди увидят футбол высшей пробы на выезде и на «РЖД-Арене» в Черкизово.

    Мы для этого и играем, выигрываем кубки, чтобы иметь шанс встретиться с элитой мирового футбола. Будем реалистично смотреть на вещи. Наши шансы на победу невысоки, надо раскрепоститься, показать свою игру и проверить себя», – сказал Геркус.

    Соперники русских клубов по Лиге Европы. Главное

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.02.2018 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 февраля 2018, 22:09

      Действительно Локо достался сильнейший соперник в ЛЕ, верим паровоз прорвется ....удачи Шпалычу !!!

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 23 февраля 2018, 22:08

      Это называется проиграть сражение до его начала...Я думаю, что Атлетико должно больше переживать - не так и прост Локомотив с Сёминым и, к счастью, без Смородской

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 23 февраля 2018, 21:37

      уже сдался, играйте мол парни как сможете...

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