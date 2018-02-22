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    Бубнов считает, что «Локомотив» может дойти до полуфинала Лиги Европы

    Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между московским «Локомотивом» и французской «Ниццей» (1:0). Эксперт считает, что россияне могут пройти еще пару раундов.

    «К «Локомотиву» нет никаких претензий по игре: сыграли грамотно и плотно. Сделали выводы после первого матча, закрыли все зоны. Юрий Семин знал, что «Ницца» пойдет вперед, поэтому сделал ставку на контратаки. Такие возможности действительно появились, одним из моментов «Локомотив» и воспользовался.

    Потолок ЦСКА – четвертьфинал, при условии, что повезет со жребием. Потолок у «Локомотива» в Лиге Европы выше, они выглядели лучше. «Локомотив» может доходить до полуфинала, но опять же при условии удачного жребия», – сказал Бубнов.

    Соперники наших клубов по 1/8 финала определятся 23 февраля.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.02.2018 21:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 февраля 2018, 01:47

      Дойти можно и до финала -- только ещё 15 команд думают о том же !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 22 февраля 2018, 22:27

      Ждем про "Зенит" и "Спартак", Бубен уже всю сетку ЛЕ расписал. )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 21:58

      Пусть сыграют в финале!

      3
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