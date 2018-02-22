Бубнов считает, что «Локомотив» может дойти до полуфинала Лиги Европы

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между московским «Локомотивом» и французской «Ниццей» (1:0). Эксперт считает, что россияне могут пройти еще пару раундов.

«К «Локомотиву» нет никаких претензий по игре: сыграли грамотно и плотно. Сделали выводы после первого матча, закрыли все зоны. Юрий Семин знал, что «Ницца» пойдет вперед, поэтому сделал ставку на контратаки. Такие возможности действительно появились, одним из моментов «Локомотив» и воспользовался.

Потолок ЦСКА – четвертьфинал, при условии, что повезет со жребием. Потолок у «Локомотива» в Лиге Европы выше, они выглядели лучше. «Локомотив» может доходить до полуфинала, но опять же при условии удачного жребия», – сказал Бубнов.

Соперники наших клубов по 1/8 финала определятся 23 февраля.