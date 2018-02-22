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  • Бубнов считает, что «Локомотив» может дойти до полуфинала Лиги Европы

Бубнов считает, что «Локомотив» может дойти до полуфинала Лиги Европы

22 февраля 2018, 21:52
3

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между московским «Локомотивом» и французской «Ниццей» (1:0). Эксперт считает, что россияне могут пройти еще пару раундов.

«К «Локомотиву» нет никаких претензий по игре: сыграли грамотно и плотно. Сделали выводы после первого матча, закрыли все зоны. Юрий Семин знал, что «Ницца» пойдет вперед, поэтому сделал ставку на контратаки. Такие возможности действительно появились, одним из моментов «Локомотив» и воспользовался.

Потолок ЦСКА – четвертьфинал, при условии, что повезет со жребием. Потолок у «Локомотива» в Лиге Европы выше, они выглядели лучше. «Локомотив» может доходить до полуфинала, но опять же при условии удачного жребия», – сказал Бубнов.

Соперники наших клубов по 1/8 финала определятся 23 февраля.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Россия. Премьер-лига Локомотив Бубнов Александр
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1519325917
Пусть сыграют в финале!
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Супермачо
1519327629
Ждем про "Зенит" и "Спартак", Бубен уже всю сетку ЛЕ расписал. )
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Zenmaster
1519339646
Дойти можно и до финала -- только ещё 15 команд думают о том же !!!
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