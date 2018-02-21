Фабрегас: «Играть от обороны на «Камп Ноу» – это самоубийство, которое длится вечность»

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от ответной встречи с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, вчерашний матч на «Стэмфорд Бридж» закончился со счетом 1:1:.

«Вопрос о победителе противостояния еще не решен. Мы способны дать сопернику бой. Нам надо лишь провести еще один отличный матч на «Камп Ноу».

Чтобы противостоять команде, которая 70% времени владеет мячом, нужен характер. Мы поедем туда, чтобы атаковать и забивать, ведь играть 90 минут от обороны на «Камп Ноу» – это самоубийство, которое длится вечность.

Мы должны сыграть в свой футбол», – сказал 30-летний испанец.

Фабрегас является воспитанником каталонского клуба и выступал за его главную команду с 2011 по 2014 год – после восьми лет в «Арсенале». Сумма перехода хавбека из «Барселоны» в «Челси» в июле 2014 года составила 33 миллиона евро.