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  • Фабрегас: «Играть от обороны на «Камп Ноу» – это самоубийство, которое длится вечность»

Фабрегас: «Играть от обороны на «Камп Ноу» – это самоубийство, которое длится вечность»

21 февраля 2018, 18:32
24

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от ответной встречи с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, вчерашний матч на «Стэмфорд Бридж» закончился со счетом 1:1:.

«Вопрос о победителе противостояния еще не решен. Мы способны дать сопернику бой. Нам надо лишь провести еще один отличный матч на «Камп Ноу».

Чтобы противостоять команде, которая 70% времени владеет мячом, нужен характер. Мы поедем туда, чтобы атаковать и забивать, ведь играть 90 минут от обороны на «Камп Ноу» – это самоубийство, которое длится вечность.

Мы должны сыграть в свой футбол», – сказал 30-летний испанец.

Фабрегас является воспитанником каталонского клуба и выступал за его главную команду с 2011 по 2014 год – после восьми лет в «Арсенале». Сумма перехода хавбека из «Барселоны» в «Челси» в июле 2014 года составила 33 миллиона евро.

Источник: Calciomercato
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Челси Барселона Фабрегас Сеск
Комментарии (24)
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Антон bx14e
1519227698
Если Челси в том же составе(а лучше более атакующем) выйдет,то ни какие ноу камп ему не страшны...Какая разница?Болельщиков больше,ну и что!? Они не повлияют на результат. Басру пора успокоить!
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insider_retro
1519230666
Нет. Самоубийство - это разовая процедура, с конечным результатом и без всяких фантазий!))
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zigbert
1519231738
Хороший игрок,но что то так и не закрепился в Барселоне.
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zigbert
1519232038
По его словам настрой на игру есть а там как карта ляжет.
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Mark68
1519233764
....Я сейчас не об игре,Фабрегаса всегда уважал...,правильно сказал...,дипломатично...,чёрт побьери)))
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Патронташ
1519275444
А чего Челси в атакующем составе у себя на поле не вышел против Барсы?Очканули сыграть на встречных курсах??Всей командой всю игру в обороне просидели. Каттеначо от Конте. Ждали ошибки от Барселоны. Единственное светлое пятно-Виллиан.Он и создал все моменты Челси дальними ударами. Остальные все автобусники голимые во главе с хваленым Азаром. Не удивительно что их в этом сезоне в АПЛ имеют.
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Патронташ
1519278519
Не о Барсе всем поклонникам Челси думать надо и перестать понтить после ничьей на своем поле.В АПЛ сейчас в нормальный футбол играют три клуба Сити,Тотэнхэм и Ливер.Так называемым "аристократам" надо думать об автобусном дерби с МЮ.Тут кто кого пересидит.Ожидается торжество "атакующего" футбола.
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O-Z
1519287658
Ничего пробьёмся.. Главное забить гол ставить цель. А там уже как карты лягут. Уверен никакого разгрома не будет))) Может барса расслабиться и спокойно рвать Примеру))) Азар если забьёт явно будет ближе к Реалу и ценник себе ещё набьёт...
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