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    Фабрегас: «Играть от обороны на «Камп Ноу» – это самоубийство, которое длится вечность»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился ожиданиями от ответной встречи с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Напомним, вчерашний матч на «Стэмфорд Бридж» закончился со счетом 1:1:.

    «Вопрос о победителе противостояния еще не решен. Мы способны дать сопернику бой. Нам надо лишь провести еще один отличный матч на «Камп Ноу».

    Чтобы противостоять команде, которая 70% времени владеет мячом, нужен характер. Мы поедем туда, чтобы атаковать и забивать, ведь играть 90 минут от обороны на «Камп Ноу» – это самоубийство, которое длится вечность.

    Мы должны сыграть в свой футбол», – сказал 30-летний испанец.

    Фабрегас является воспитанником каталонского клуба и выступал за его главную команду с 2011 по 2014 год – после восьми лет в «Арсенале». Сумма перехода хавбека из «Барселоны» в «Челси» в июле 2014 года составила 33 миллиона евро.

    Источник: Calciomercato

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    21.02.2018 18:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +982

      O-Z 22 февраля 2018, 11:20

      Ничего пробьёмся.. Главное забить гол ставить цель. А там уже как карты лягут. Уверен никакого разгрома не будет))) Может барса расслабиться и спокойно рвать Примеру))) Азар если забьёт явно будет ближе к Реалу и ценник себе ещё набьёт...

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 22 февраля 2018, 08:48

      Не о Барсе всем поклонникам Челси думать надо и перестать понтить после ничьей на своем поле.В АПЛ сейчас в нормальный футбол играют три клуба Сити,Тотэнхэм и Ливер.Так называемым "аристократам" надо думать об автобусном дерби с МЮ.Тут кто кого пересидит.Ожидается торжество "атакующего" футбола.

      -1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 22 февраля 2018, 07:57

      А чего Челси в атакующем составе у себя на поле не вышел против Барсы?Очканули сыграть на встречных курсах??Всей командой всю игру в обороне просидели. Каттеначо от Конте. Ждали ошибки от Барселоны. Единственное светлое пятно-Виллиан.Он и создал все моменты Челси дальними ударами. Остальные все автобусники голимые во главе с хваленым Азаром. Не удивительно что их в этом сезоне в АПЛ имеют.

      3
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      Рейтинг: +575

      Mark68 21 февраля 2018, 20:22

      ....Я сейчас не об игре,Фабрегаса всегда уважал...,правильно сказал...,дипломатично...,чёрт побьери)))

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 19:53

      По его словам настрой на игру есть а там как карта ляжет.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 19:48

      Хороший игрок,но что то так и не закрепился в Барселоне.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 февраля 2018, 19:31

      Нет. Самоубийство - это разовая процедура, с конечным результатом и без всяких фантазий!))

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 февраля 2018, 18:41

      Если Челси в том же составе(а лучше более атакующем) выйдет,то ни какие ноу камп ему не страшны...Какая разница?Болельщиков больше,ну и что!? Они не повлияют на результат. Басру пора успокоить!

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      Рейтинг: +273

      Berikosha > Антон bx14e 21 февраля 2018, 19:05

      согласен это год английского футбола)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Антон bx14e 21 февраля 2018, 19:26

      хахххахахааа ! не ну ты смешарик конечно ! членси этот икарус пройдет барселону? хахаххахааа ! молодец ! тебе к петросяну надо ! уффф отлично пошутил ! молодец ! похвально.

      0
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      Рейтинг: +214

      Yurini > Антон bx14e 21 февраля 2018, 21:26

      Верно!!! Челси был намного лучше...что по игре, что по моментам, что по фолам... не плакались судье... А Суарес актёёёр еще тот... я угорал с него... Это не Барса забила ответный гол... Это Челси просто совершили ошибку... Вот и всё! Челси в Четвертьфинале! Скриньте! Характера нет у Балерунов!!!!

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      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > Yurini 21 февраля 2018, 21:30

      Характера нет? Барса псж забыл что было

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