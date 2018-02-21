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    На стадионе «РБ Лейпцига» перед матчем Лиги Европы построили курилку для Сарри

    Сегодня состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг»«Наполи».

    Согласно Bild, работники «Ред Булл Арены» оборудовали помещение около гостевой раздевалки под курительную комнату для главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри.

    По информации источника, итальянский клуб попросил соперника выключить все пожарные извещатели.

    Напомним, первый матч закончился со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба. Ответная встреча состоится завтра и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Bild

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    21.02.2018 12:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 февраля 2018, 15:17

      Расчет на то , что накурится ! И будет уже не до игры )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 15:06

      Восточногерманское гостеприимство

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 14:17

      В общем создали для тренера все необходимые условия для плодотворной работы.

      1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 21 февраля 2018, 12:47

      Немцы красавцы)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 21 февраля 2018, 12:34

      Наполи надо порвать Лейпциг)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 21 февраля 2018, 12:12

      Матч завтра, не вводите людей в заблуждение...я чуть за пивом с чипсами не побежал в предвкушении

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