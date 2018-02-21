На стадионе «РБ Лейпцига» перед матчем Лиги Европы построили курилку для Сарри

Сегодня состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Наполи».

Согласно Bild, работники «Ред Булл Арены» оборудовали помещение около гостевой раздевалки под курительную комнату для главного тренера неаполитанцев Маурицио Сарри.

По информации источника, итальянский клуб попросил соперника выключить все пожарные извещатели.

Напомним, первый матч закончился со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба. Ответная встреча состоится завтра и начнется в 21:00 по московскому времени.