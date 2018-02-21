Месси нанес один удар по воротам в матче с «Челси». Это худший показатель аргентинца в сезоне в играх без замен

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1) нанес по воротам соперника всего один удар. Это худший показатель аргентинца в сезоне в играх без замен.

По данным InStat, в матчах Примеры Месси за 90 минут наносит по воротам соперника 5,6 удара, в матчах Лиги чемпионов – 5,7.

Отметим, что Месси впервые в карьере забил в ворота «Челси». Аргентинец – лучший бомбардир 1/8 финала ЛЧ в истории еврокубка.

Месси впервые в жизни забил «Челси»! «Барса» отскочила