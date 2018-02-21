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  • Месси нанес один удар по воротам в матче с «Челси». Это худший показатель аргентинца в сезоне в играх без замен

Месси нанес один удар по воротам в матче с «Челси». Это худший показатель аргентинца в сезоне в играх без замен

21 февраля 2018, 10:33
13

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1) нанес по воротам соперника всего один удар. Это худший показатель аргентинца в сезоне в играх без замен.

По данным InStat, в матчах Примеры Месси за 90 минут наносит по воротам соперника 5,6 удара, в матчах Лиги чемпионов – 5,7.

Отметим, что Месси впервые в карьере забил в ворота «Челси». Аргентинец – лучший бомбардир 1/8 финала ЛЧ в истории еврокубка.

Месси впервые в жизни забил «Челси»! «Барса» отскочила

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона Месси Лионель
Комментарии (13)
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panmon
1519199247
зато 100% ударов - голы
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Павел Буре
1519200756
А что не понятно, февраль как всегда тяжелый месяц для всей барселоны и для месси тоже, ближе к середине апреля разбегаются, только бы поздно не было.
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Стаz
1519202327
Зато какой удар
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dinar7777dinar
1519202340
месси лучший а иньеста просто великий все сделал иньеста в этом голе !! наши полудурки и за весь матч по мячу попасти не могут а уж говорить про гол......... !
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DeStar
1519206511
обожаю подобные статистики. Лучший бомбардир 1/8 финала лч) прямо блеск. А как же лучший бомбардир лч ростом до 1.7 Метра? или еще какая чушь
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iBragim2102
1519207279
Челси им ничего не позволял сделать.
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rubinovyi2
1519207721
Не в настроении был..))
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Viper for CSKA
1519209833
Поразительная эффективность. Держали весь матч, а он забил единственным ударом. Гений одним словом.
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nelez
1519210854
Встал с раскладушки забил и лег спать опять
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zigbert
1519211302
Нанес всего один удар,но какой.
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