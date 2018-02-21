Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси нанес один удар по воротам в матче с «Челси». Это худший показатель аргентинца в сезоне в играх без замен

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1) нанес по воротам соперника всего один удар. Это худший показатель аргентинца в сезоне в играх без замен.

    По данным InStat, в матчах Примеры Месси за 90 минут наносит по воротам соперника 5,6 удара, в матчах Лиги чемпионов – 5,7.

    Отметим, что Месси впервые в карьере забил в ворота «Челси». Аргентинец – лучший бомбардир 1/8 финала ЛЧ в истории еврокубка.

    Месси впервые в жизни забил «Челси»! «Барса» отскочила

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2018 10:33
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 14:08

      Нанес всего один удар,но какой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 21 февраля 2018, 14:00

      Встал с раскладушки забил и лег спать опять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 13:43

      Поразительная эффективность. Держали весь матч, а он забил единственным ударом. Гений одним словом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 21 февраля 2018, 13:08

      Не в настроении был..))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 21 февраля 2018, 13:01

      Челси им ничего не позволял сделать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Yurini > iBragim2102 23 февраля 2018, 19:15

      Солидарен! Барса выглядела как дети против Челси.... Растерянные они были и боялись, видно было на мандраже играли Балеруны! Великий Месси не сделал НИ ЧЕ ГО! Виллиан всю Барсу на лопатки положил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 21 февраля 2018, 12:48

      обожаю подобные статистики. Лучший бомбардир 1/8 финала лч) прямо блеск. А как же лучший бомбардир лч ростом до 1.7 Метра? или еще какая чушь

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 21 февраля 2018, 12:36

      1 удар 1 гол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 21 февраля 2018, 11:39

      месси лучший а иньеста просто великий все сделал иньеста в этом голе !! наши полудурки и за весь матч по мячу попасти не могут а уж говорить про гол......... !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 > dinar7777dinar 21 февраля 2018, 13:01

      Я бы сказал так,какой пас отдал Кристенсен,а ни Иньеста !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 21 февраля 2018, 11:38

      Зато какой удар

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 февраля 2018, 11:12

      А что не понятно, февраль как всегда тяжелый месяц для всей барселоны и для месси тоже, ближе к середине апреля разбегаются, только бы поздно не было.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11