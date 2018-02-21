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    Месси – лучший бомбардир в истории 1/8 финала Лиги чемпионов

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

    Для аргентинца этот забитый мяч стал 22-м на данной стадии турнира за все время.

    Месси – лучший бомбардир 1/8 финала Лиги чемпионов в истории еврокубка. Ближайший преследователь – нападающий «Реала» Криштиану Роналду (19 голов).

    Добавим, что Месси забил в ворота «Челси» впервые за девять матчей.

    Месси впервые в жизни забил «Челси»! «Барса» отскочила

    Источник: УЕФА

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    21.02.2018 09:13
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 февраля 2018, 13:56

      Гораздо приятней статистика общего количества забитых мячей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 21 февраля 2018, 13:00

      Достижение не о чем .... чего только не придумают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 21 февраля 2018, 10:57

      он вообще лучший
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 21 февраля 2018, 10:34

      Ну раз так, то ты как бы считаешь что все забитые голы Роналду в ЛЧ это его заслуга? Почему нету в заголовках Та фамилия которая зарабатывала для него пенальти? Почему нету ассистентов? Почему нету Выдающегося Озила с его великолепным последним пасом? Почему Реал просто выкинул его? А вот Барса продлила контракт с не молодым Иньестой, на пожизненное, а Реал выкинул как никакого Озила, хотя он был на кураже в последних сезона, Одного Немца на другого, хотя по мне так в атаке лучше смотрелся именно Месут а не Кроос, ну раз так поговорим о своих воспитанниках, купили звезду ЧМ Наваса променяв на Касильяса, на того вратаря которую всю свою карьеру провел именно в Реале

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Football06 21 февраля 2018, 11:13

      Это не ко мне,к Реалу вопросы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 февраля 2018, 10:11

      Что за статистика ?) Потом лучшего бомбардира 18 ЛЧ в домашних матчах считать начнут ? А потом еще и разобьют достижения на таймы ?)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм > ItalianFootball 21 февраля 2018, 10:33

      можно лучший бомбардир в матчах против буфона или тот, кто забил больше голов с 90 минуты))

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 февраля 2018, 09:18

      накатили на пустые ворота "бомбардиру"..

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Антон bx14e 21 февраля 2018, 09:51

      Накатили не накатили, а забить - забил, поймав сейвера на противоходе...

      2
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