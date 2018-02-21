Месси – лучший бомбардир в истории 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

Для аргентинца этот забитый мяч стал 22-м на данной стадии турнира за все время.

Месси – лучший бомбардир 1/8 финала Лиги чемпионов в истории еврокубка. Ближайший преследователь – нападающий «Реала» Криштиану Роналду (19 голов).

Добавим, что Месси забил в ворота «Челси» впервые за девять матчей.

Месси впервые в жизни забил «Челси»! «Барса» отскочила