Ройс забил свой первый гол после травмы

Накануне состоялся матч 23-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Боруссия» Менхенгадбах принимала на своем поле «Боруссию» из Дортмунда. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс. 28-летний футболист забил свой первый гол после возвращения в строй из-за травмы.

Стоит отметить, что последний раз до этого Ройс поражал чужие ворота в мае прошлого года в матче с «Вердером» (4:3), оформив в нем дубль.