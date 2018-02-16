Каррера: «У «Спартака» были шансы забить, но нас наказали за ошибки»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что причиной поражения московского клуба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3) стали индивидуальные ошибки.

Ответная игра состоится 22 февраля в Испании.

«У нас были шансы забить. Я думаю, что мы совершили индивидуальные ошибки, каждая из которых стоила нам пропущенного гола. Команда сделала то, что могла.

«Атлетик» – сильная и интересная команда, мы держались довольно хорошо на поле. У нас были шансы забить, но нас наказали за ошибки – это моя точка зрения», – сказал Каррера.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?