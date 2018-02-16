Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каррера: «У «Спартака» были шансы забить, но нас наказали за ошибки»

Каррера: «У «Спартака» были шансы забить, но нас наказали за ошибки»

16 февраля 2018, 00:02
18

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что причиной поражения московского клуба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3) стали индивидуальные ошибки.

Ответная игра состоится 22 февраля в Испании.

«У нас были шансы забить. Я думаю, что мы совершили индивидуальные ошибки, каждая из которых стоила нам пропущенного гола. Команда сделала то, что могла.

«Атлетик» – сильная и интересная команда, мы держались довольно хорошо на поле. У нас были шансы забить, но нас наказали за ошибки – это моя точка зрения», – сказал Каррера.

«Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

Источник: ФК «Спартак»
Лига Европы Спартак Каррера Массимо
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кузнецов артем
1518728583
Реброва если не будет в следующем матче шансы будут. Сегодня Ребров 0 сэйвов и каждый вынос сопернику
Ответить
VVM1964
1518728644
Главная ошибка - Ребров на поле , про Кутепова ничего не скажу - других нет ( не позаботились ) , видимо Боккетти еще хуже - тренеру наверное виднее , хотя судя по выбору вратаря - ..... ???
Ответить
Павел Амурский
1518729647
У спартака был шанс вылететь из еврокубков и он им воспользовался.
Ответить
Loxxam
1518730349
С такой селекционной политикой Спартака и Федуном которому лишь бы сэкономить или купить всякое дерьмо что ему подсунут думаю нет перспектив на будущее
Ответить
Sawnkov
1518731884
Поражения спартака это что-то , этому искусству нигде не учат.
Ответить
paracetamol
1518732130
Не надо было защитника сборной Кутепова выпускать.
Ответить
спартак спартаков 1
1518739749
позор.к баском можно не ехать они домашняя кома.а мы здесь так лоханулись
Ответить
oyabun
1518753406
Обычная история. Все кому не лень наказывают Спартак за ошибки. Плохо только что ошибок гораздо больше чем успешных действий
Ответить
XAKACИЯ
1518762271
Ребров...такой ребров...бесит!
Ответить
zigbert
1518766719
Играли не хуже Атлетика, но мячи влетали в ворота Спартака.
Ответить
Главные новости
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
2
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
3
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
4
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+