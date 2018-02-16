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    Каррера: «У «Спартака» были шансы забить, но нас наказали за ошибки»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что причиной поражения московского клуба в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3) стали индивидуальные ошибки.

    Ответная игра состоится 22 февраля в Испании.

    «У нас были шансы забить. Я думаю, что мы совершили индивидуальные ошибки, каждая из которых стоила нам пропущенного гола. Команда сделала то, что могла.

    «Атлетик» – сильная и интересная команда, мы держались довольно хорошо на поле. У нас были шансы забить, но нас наказали за ошибки – это моя точка зрения», – сказал Каррера.

    «Спартак» пропустил трижды за тайм. Что это было?

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.02.2018 00:02
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 февраля 2018, 17:11

      А мое мнение что у нас каждый раз одни и те же ошибки!!! И никто даже не пытается их исправлять!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 11:06

      вот какого хрена Реброва в состав поставил хочется спросить, про Кутепа ладно еще можно понять и почему в перерыве не наорал на косячную защиту с вратарем???

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 10:38

      Играли не хуже Атлетика, но мячи влетали в ворота Спартака.

      1
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 16 февраля 2018, 09:43

      возможно такой вариант- ВОЗМОЖНО: Карера тогда сказал что то типо того что мы не сможем выиграть, и сделаль показательный пример, ему защитников не купили и сказали есть свои, вот он и поставил свои и на те посмотрите на своих!!! возможно это он уколол руководство клуба, а то они там на верху уже собрались выйграть лигу европы!!

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      Рейтинг: +179

      XAKACИЯ 16 февраля 2018, 09:24

      Ребров...такой ребров...бесит!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 февраля 2018, 08:52

      Ага за ошибки ,и твою в том числе -в ошибке выбора состава.Больше не ставь Реброва в ворота ,он свое отработал.

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 16 февраля 2018, 07:26

      за твои две ошибки... Кутепова и Реброва... Ни чего более... Снова Массимо на те же грабли...

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 февраля 2018, 06:56

      Обычная история. Все кому не лень наказывают Спартак за ошибки. Плохо только что ошибок гораздо больше чем успешных действий

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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 16 февраля 2018, 03:09

      позор.к баском можно не ехать они домашняя кома.а мы здесь так лоханулись

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      Рейтинг: +581

      Робинзон > спартак спартаков 1 16 февраля 2018, 05:10

      подготовка к чемпу через оф матчи
      .

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 февраля 2018, 01:48

      Это не ошибки, это безалаберность и пофигизм. Эта игра - подсёр российской команде, которая считается народной. Поздравляю. Команда - куча дерьма . Простите ,болельщики спартака.

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