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    Рахимич: «Муса словно никуда и не уходил из ЦСКА»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич уверен, что взятый в аренду нападающий у «Лестера» Ахмед Муса пригодится российскому клубу на оставшемся отрезке сезона, в том числе в предстоящем первом матче после зимнего перерыва.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, в 20:00 по московскому времени.

    – Недавно состав ЦСКА пополнил Ахмед Муса, взятый в аренду у «Лестера». Что скажете о нигерийце по зимним сборам?

    – Такое ощущение, что Муса никуда и не уходил. В нынешнем ЦСКА он как рыба в воде. В контрольных матчах Ахмед много забивал – и я надеюсь, что он покажет себя в Белграде. Нам как раз не хватало такого быстрого нападающего. К тому же Муса за время сидения на скамейке «Лестера» соскучился по большой игре. Он рвется в бой!

    – Какую тактику главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко предложит «Црвене»? Сыграет на контратаках?

    – Мне кажется, ЦСКА в любом случае попробует забить гол или два. Нужно создать задел перед ответной игрой, чтобы в Москве уже спокойно контролировать ход всего противостояния. Думаю, все у команды Гончаренко получится.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.02.2018 09:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 13 февраля 2018, 11:59

      Спасибо за тёплые слова и пожелание Железный Дровосек!
      ЦСКА постарается в Белграде увести победу. Удачи.

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 февраля 2018, 10:09

      Пусть сбудутся слова Рахимича. Удачи и победы армейцам!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 13 февраля 2018, 09:39

      Не важно сколько голов, главное красивая игра и победа.

      6
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 13 февраля 2018, 09:37

      Удачи ЦСКА!!!

      8
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