Рахимич: «Муса словно никуда и не уходил из ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич уверен, что взятый в аренду нападающий у «Лестера» Ахмед Муса пригодится российскому клубу на оставшемся отрезке сезона, в том числе в предстоящем первом матче после зимнего перерыва.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, в 20:00 по московскому времени.

– Недавно состав ЦСКА пополнил Ахмед Муса, взятый в аренду у «Лестера». Что скажете о нигерийце по зимним сборам?

– Такое ощущение, что Муса никуда и не уходил. В нынешнем ЦСКА он как рыба в воде. В контрольных матчах Ахмед много забивал – и я надеюсь, что он покажет себя в Белграде. Нам как раз не хватало такого быстрого нападающего. К тому же Муса за время сидения на скамейке «Лестера» соскучился по большой игре. Он рвется в бой!

– Какую тактику главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко предложит «Црвене»? Сыграет на контратаках?

– Мне кажется, ЦСКА в любом случае попробует забить гол или два. Нужно создать задел перед ответной игрой, чтобы в Москве уже спокойно контролировать ход всего противостояния. Думаю, все у команды Гончаренко получится.