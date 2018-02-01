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    Зинченко не будут отчислять из сумского университета, несмотря на незакрытую сессию

    Полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сдал зимнюю сессию в Институте физической культуры университета города Сумы. При этом игрока не планируют отчислять. Такую информацию дал замдиректора института Андрей Леоненко.

    «Все мы прекрасно понимаем, на каком уровне играет Александр и какая у него занятость. На данный момент у него чередуются матчи английской Премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка английской лиги. Сами понимаете, что вырваться, если ты хочешь достичь высокого мастерства в такой команде, то надо пахать и пахать.

    Мы со своей стороны продлили ему сессию, чтобы он по возможности приехал и сам сдал все это. Скажу вам честно, таких студентов-спортсменов вообще очень мало.

    Он очень хороший человек, постоянно привозит нам мячи с автографами игроков «Сити», сам все сдает, знает несколько иностранных языков. Таким людям мы всегда готовы идти навстречу», – сказал Леоненко.

    Напомним, что Зинченко полностью отыграл три их последних четырех матчей «Сити».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2018 21:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 2 февраля 2018, 05:45

      Деньги решают всё

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 1 февраля 2018, 22:56

      Сразу бы уж расчётный счёт написали, че намёками то)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 1 февраля 2018, 22:41

      Как говорил, персонаж сериала про хоккей, мафия)

      0
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