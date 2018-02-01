Зинченко не будут отчислять из сумского университета, несмотря на незакрытую сессию

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сдал зимнюю сессию в Институте физической культуры университета города Сумы. При этом игрока не планируют отчислять. Такую информацию дал замдиректора института Андрей Леоненко.

«Все мы прекрасно понимаем, на каком уровне играет Александр и какая у него занятость. На данный момент у него чередуются матчи английской Премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка английской лиги. Сами понимаете, что вырваться, если ты хочешь достичь высокого мастерства в такой команде, то надо пахать и пахать.

Мы со своей стороны продлили ему сессию, чтобы он по возможности приехал и сам сдал все это. Скажу вам честно, таких студентов-спортсменов вообще очень мало.

Он очень хороший человек, постоянно привозит нам мячи с автографами игроков «Сити», сам все сдает, знает несколько иностранных языков. Таким людям мы всегда готовы идти навстречу», – сказал Леоненко.

Напомним, что Зинченко полностью отыграл три их последних четырех матчей «Сити».