Зинченко полностью отыграл три из четырех последних матчей за «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко полностью отыграл три из четырех последних матчей за «горожан».

Он дебютировал за основную команду «Сити» в декабре прошлого года и с тех пор провел семь матчей за клуб, в шести из которых появлялся в стартовом составе.

На данный момент в АПЛ Зинченко провел три встречи. Таким образом, ему осталось сыграть еще в двух матчах, чтобы получить медаль АПЛ (при условии что «Сити» удержит лидерство).

«Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, на 15 очков опережая ближайшего конкурента «Манчестер Юнайтед».