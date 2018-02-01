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    Зинченко полностью отыграл три из четырех последних матчей за «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко полностью отыграл три из четырех последних матчей за «горожан».

    Он дебютировал за основную команду «Сити» в декабре прошлого года и с тех пор провел семь матчей за клуб, в шести из которых появлялся в стартовом составе.

    На данный момент в АПЛ Зинченко провел три встречи. Таким образом, ему осталось сыграть еще в двух матчах, чтобы получить медаль АПЛ (при условии что «Сити» удержит лидерство).

    «Манчестер Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, на 15 очков опережая ближайшего конкурента «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2018 13:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 февраля 2018, 14:46

      Ну уж ниже третьего то не упадут, так что медаль в кармане (если 2 матча сыграет)...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 февраля 2018, 14:28

      Зинченко, молодец,буду рад,если станет Чемпионом Англии!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      multi1984 1 февраля 2018, 14:24

      А кто автор?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 февраля 2018, 14:22

      Да он и в Уфе отлично смотрелся!Жаль,заиграли за украину.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 14:12

      Автор статейки видимо хохол, пиарит Зинченко не щадя пера

      1
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      ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 > DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 14:29

      А разница какая, это правда!!!
      Пиарить его не надо!Он игрой доказывает,был бы слаб,Гвардиола не ставил бы !

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > acer2003 1 февраля 2018, 15:07

      Время покажет...

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 февраля 2018, 14:11

      Любо,Сашко!

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