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    Гаттузо: «Чалханоглу выглядел обезумевшим в раздевалке, так он хотел забить «Лацио»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его команде нужно прибавлять в реализации голевых моментов, что особенно было заметно в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Лацио».

    «Первая половина матча прошла в невысоком темпе, но мы изо всех сил пытались забить. После перерыва мы сыграли намного лучше. Для нас было важно не пропустить в этой встрече, так как соперник мог получить преимущество по правилу гола на выезде. Джанлуиджи Доннарумма великолепно спас нас в одном из эпизодов.

    Думаю, нам стоит улучшить свою игру в завершающей стадии, хотя мы и признаем, что сегодня создали не так много моментов у ворот «Лацио». После промаха в концовке встречи Хакан Чалханоглу выглядел просто обезумевшим в раздевалке. Это говорит о том, что он очень хотел забить любой ценой», – приводит слова тренера Rai Sport.

    Первый полуфинальный матч Кубка Италии «Милан» – «Лацио» завершился со счетом 0:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2018 07:53
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      lawr19730 2 февраля 2018, 08:00

      Психам в футболе не место)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2564

      атеист 1 февраля 2018, 10:01

      А не проверить его на допинг?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 1 февраля 2018, 09:38

      Слишком сильное хотение мешает иногда.

      1
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