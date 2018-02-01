Гаттузо: «Чалханоглу выглядел обезумевшим в раздевалке, так он хотел забить «Лацио»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что его команде нужно прибавлять в реализации голевых моментов, что особенно было заметно в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Лацио».

«Первая половина матча прошла в невысоком темпе, но мы изо всех сил пытались забить. После перерыва мы сыграли намного лучше. Для нас было важно не пропустить в этой встрече, так как соперник мог получить преимущество по правилу гола на выезде. Джанлуиджи Доннарумма великолепно спас нас в одном из эпизодов.

Думаю, нам стоит улучшить свою игру в завершающей стадии, хотя мы и признаем, что сегодня создали не так много моментов у ворот «Лацио». После промаха в концовке встречи Хакан Чалханоглу выглядел просто обезумевшим в раздевалке. Это говорит о том, что он очень хотел забить любой ценой», – приводит слова тренера Rai Sport.

Первый полуфинальный матч Кубка Италии «Милан» – «Лацио» завершился со счетом 0:0.