«Фулхэм» взял в аренду нападающего «Ньюкасла» Александра Митровича. Соглашение с футболистом рассчитано до конца текущего сезона, в котором 23-летний серб провел семь матчей и забил в них два гола.

В новой команде он призван заменить бывшего полузащитника «Зенита» Йоана Молло, с которым вчера был разорван контракт.

Don't go to bed just yet #FFC fans! pic.twitter.com/LfJh4XWJRo