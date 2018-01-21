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    Серия А. «Лацио» разгромил «Кьево», «Фиорентина» проиграла «Сампдории»

    В матче 21-го тура чемпионата Италии «Лацио» разгромил «Кьево» со счетом 5:1. Дубль на счету полузащитника римлян Сергея Милинковича-Савича.

    «Лацио» набрал 43 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. «Кьево» занимает 13 строчку в турнирной таблице с 22 очками.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур

    Болонья – Беневенто – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Дестро, 35; 2:0 — Де Майо, 75; 3:0 — джеймали, 88.

    Верона – Кротоне – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 — Барберис, 3; 0:2 — Стоян, 54; 0:3 — Риччи, 67.

    Удаление: Сукулини, 61 — нет.

    Лацио – Кьево – 5:1 (2:1)

    Голы: 1:0 — Альберто, 23; 1:1 — Паччарелли, 25; 2:1 — Милинкович-Савич, 32; 3:1 — Милинкович-Савич, 68; 4:1 — Бастос, 84; 5:1 — Нани, 86.

    Сампдория – Фиорентина – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Куальярелла, 30; 2:0 — Куальярелла, 60; 3:0 — Куальярелла, 68; 3:1 — Санчес, 80.

    Сассуоло – Торино – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Оби, 26; 1:1 — Берарди, 54.

    Удинезе – СПАЛ – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Самир, 11; 1:1 — Флоккари, 49,

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2018 18:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 21 января 2018, 19:20

      Интересные игры, ни одной проходной.

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