Примера. «Леганес» в большинстве вырвал ничью у «Алавеса»

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» сыграл вничью с «Леганесом» 2:2. Все четыре мяча были забиты во второй половине встречи.

На 87-й минуте матча у хозяев был удален защитник Родриго Эли, после чего гости сумели сравнять счет.

«Леганес» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Алавес», набрав 19 очков, поднялся на 16-ю строчку.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Алавес – Леганес – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 — Эль-Хаддади, 46; 2:0 — Альфонсо, 52; 2:1 — Габриэль (с пенальти), 75; 2:2 — Салдуа, 90.

Удаление: Эли, 87 — нет.

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