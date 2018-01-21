Примера. «Леганес» в большинстве вырвал ничью у «Алавеса»

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» сыграл вничью с «Леганесом» 2:2. Все четыре мяча были забиты во второй половине встречи.
На 87-й минуте матча у хозяев был удален защитник Родриго Эли, после чего гости сумели сравнять счет.
«Леганес» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Алавес», набрав 19 очков, поднялся на 16-ю строчку.
Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур
Голы: 1:0 — Эль-Хаддади, 46; 2:0 — Альфонсо, 52; 2:1 — Габриэль (с пенальти), 75; 2:2 — Салдуа, 90.
Удаление: Эли, 87 — нет.
Источник: Бомбардир.ру