Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Примера. «Леганес» в большинстве вырвал ничью у «Алавеса»

    В матче 20-го тура чемпионата Испании «Алавес» сыграл вничью с «Леганесом» 2:2. Все четыре мяча были забиты во второй половине встречи.

    На 87-й минуте матча у хозяев был удален защитник Родриго Эли, после чего гости сумели сравнять счет.

    «Леганес» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Алавес», набрав 19 очков, поднялся на 16-ю строчку.

    Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

    Алавес – Леганес – 2:2 (0:0)

    Голы: 1:0 — Эль-Хаддади, 46; 2:0 — Альфонсо, 52; 2:1 — Габриэль (с пенальти), 75; 2:2 — Салдуа, 90.

    Удаление: Эли, 87 — нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.01.2018 15:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11